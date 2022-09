Diskussionsabend Ein Zeichen gegen die Isolation der Schweiz «Metrobasel» lud eine hochkarätige Runde aus Politik und Wirtschaft ins Basler Rathaus. Die Frage des Abends: Kann sich die Schweiz angesichts der schwierigen geopolitischen Lage einen Alleingang leisten?

Am Anlass von Metrobasel diskutierte eine hochkarätige Runde über die Zukunft der Schweiz. Patrick Marcolli

Die Aussichten sind trübe: Erst die Corona-Pandemie, jetzt der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen wirtschaftlichen Unwägbarkeiten hierzulande. Was tut die Schweiz in einer solchen Situation? Präsident und Direktorin der Organisation Metrobasel, Hans-Peter Wessels und Regula Ruetz, luden in den Saal des Grossen Rats, um die Frage beantwortet zu bekommen: «Strategie Schweiz - Alleingang oder Partnerschaft mit Verbündeten?».

Das Thema passt in die Reihe dieser Veranstaltungen, hat sich Metrobasel doch vor allem der schweizerischen Aussen- und Wirtschaftspolitik verschrieben. Auch gestern traf sich wieder eine erlesene, hochkarätige Runde zu Vorträgen und Diskussionen.

Unter anderem vertreten waren die Chefökonomen des Seco und von Economiesuisse, Eric Scheidegger und Rudolf Minsch, aber auch Politiker wie der Basler Regierungspräsident Beat Jans und Eric Nussbaumer, Nationalrat Baselland und wohl der bekannteste Europapolitiker der Schweiz. Ein Fazit des meinungsgeladenen Abends: Eine grosse Mehrheit von Wirtschaft und Politik in der Nordwestschweiz kann und will sich einen Alleingang unseres Landes nicht vorstellen.