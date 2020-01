Doch nichts mit Strassencafé - statt Gipfeli gibts nun noch mehr Schuhe

Zwischendurch ein Cappuccino, nach der Einkaufstour ein Cüpli, dazu ein paar Häppli – Wunschdenken an der Freien Strasse. Während im oberen Teil der Shoppingmeile das Gastroangebot mit ein paar Ketten noch einigermassen akzeptabel ist, hört der Spass bald auf: Ab Coop City bis hinunter zum Marktplatz sind Restaurants oder Cafés so gut wie inexistent. Den Anwohnern ist dies ein Dorn im Auge: Gemäss Urs Preisig, Präsident des Quartiervereins Lääbe in der Innerstadt, wünsche man sich in der Freien Strasse schon lange ein Tagescafé.

Und dann kam die grosse Gelegenheit: Dort, wo früher Navyboot Schuhe verkaufte und danach ein Berliner Modelabel für kurze Zeit versuchte, Fuss zu fassen in Basel, wurde vor rund einem Jahr ein Ladenlokal frei. An bester Lage, im Haus mit der Nummer 44, inklusive Keller- und Obergeschoss. Die Anwohner, angeführt von Preisig, versuchten, zwischen der Liegenschaftsverwaltung Beve und Interessenten aus der Gastrobranche zu vermitteln.

Im vergangenen Herbst bekundete Katharina Barmettler-Sutter, Geschäftsführerin des «Sutter Begg», Interesse, zeigte sich dann aber wegen der Belagsarbeiten in der Freien Strasse, die erst in drei Jahren abgeschlossen sein werden, zurückhaltend. Sie sagte damals zur bz, dass Geschäfte «dermassen» an Umsatzbussen leiden wegen Baustellen vor der Tür.