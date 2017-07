Es gibt einen Fachbegriff für Männer wie Simon Schweyer: AFOL, kurz für Adult Fan of Lego. Der 21-jährige Riehener ist ein erwachsener Lego-Fan. Oder war? Denn der Theologiestudent hat gerade zünftig was um die Ohren, und neben dem Studium will er auch Zeit für Freundin, Freunde und Familie haben. Und Lego, so wie er es lebt, ist ein zeitaufwendiges Hobby – und ein teures, doch dazu später.

Darum sind seine Legos zurzeit im Keller. Jede Form und jede Farbe ist fein säuberlich sortiert, semitransparente Plastikboxen über semitransparenten Plastikboxen, flache Steine zu flachen Steinen, angewinkelte zu angewinkelten, normale zu normalen. Wer Lego aus seiner Kindheit kennt, kennt Polizeiautos, Raumschiffe, Ritterburgen.

Schweyer, als er noch täglich baute, baut nicht nach Anleitung. Er überlegt sich Szenerien und baut aus dem Kopf. MOC nennen sich diese Eigenkreationen: My own Creation. Sein Spezialgebiet: Fantasy und Mittelalter. Mittelalterliche Dörfer sind so in seinem Zimmer entstanden, Tavernen, Burgen, Schlösser.