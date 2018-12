Der Angeklagte hatte sich einen Tag nach der Tat selber gestellt und ursprünglich auch gestanden. Dann aber widerrief er das Geständnis als Schutzbehauptung für einen Verwandten und stritt auch vor Gericht seine Beteiligung ab.

Die Staatsanwaltschaft erklärte das Aussageverhalten als Ablenkungs-Trick und legte ein Video vom Tatort vor, einem Quartierlokal. Angesichts der Indizien forderte sie eine lebenslängliche Freiheitsstrafe sowie 15 Jahre Landesverweis.

Die Verteidigung hingegen bezeichnete das unscharfe Video von jenem Abend als unbrauchbar. Die Anklage sei zweifelhaft; belastbare Beweise fehlten.

Ein zweiter Tatverdächtiger der Bluttat vom März 2017 in Basel ist unlängst in den Niederlanden festgenommen worden. Jenem Mann wird dort Beteiligung an einem grösseren Drogenfall vorgeworfen. Auch im Basler Fall waren Ermittler von einem Drogenhändler-Hintergrund ausgegangen; alle Beteiligten sind vorbestraft.