Die Staatsanwaltschaft betrachtet ihn jedoch als Haupttäter, der abgedrückt hatte – oder allenfalls als mitverantwortlichen zweiten Mann. Dass der andere inzwischen in den Niederlanden festgenommen wurde, gaben Staatsanwaltschaft und Gerichtspräsident bekannt. Laut Präsident ist jener dort Hauptangeklagter in einem grossen Drogenfall.

Der Angeklagte hatte sich am Tag nach der Tat selber bei der Basler Polizei gestellt und ausgesagt, er hätte geschossen. Später jedoch widerrief er das Geständnis und gab an, mit der falschen Selbstbeschuldigung einen ranghöheren Verwandten geschützt zu haben. Dabei blieb er – via Dolmetscher – auch vor dem fünfköpfigen Gericht.

Unscharfes Video

Ein Überwachungsvideo vor dem Caféeingang, das am Montagmorgen im Gerichtssaal abgespielt wurde, zeigt zwei Männer hinein gehen und nach 15 Sekunden wieder hinaus. Gesichter scheinen darauf nicht erkennbar.

Der Angeklagte gab zu, in einem Auto, das gemäss diversen Spuren als Fluchtwagen gedient hatte, auch schon mitgefahren zu sein. Wem es gehört, wisse er nicht. Videoaufnahmen des Autos vor und nach der Tat zeigen am Lenkrad einen anderen Cousin – mit jenem räumte er auf Nachhaken ein zu verkehren.

An den Schuhen des Angeklagten wurden zudem Blutspuren mittels Lumineszenzverfahren nachgewiesen, konnten mangels DNA aber nicht identifiziert werden – er konnte das nicht erklären. Er mochte sich an vieles nicht erinnern, etwa, wo in Basel ein Billiardclub war, in dem er verkehrte. Belastende Aussagen anderer Personen stritt er ab.

Vorbestrafter Dealer

Auf konkrete Fragen antwortete er immer wieder vage und wich aus. Wenig Erhellendes sagte er etwa zu seinem Erwerbseinkommen, das er als Vermittler von Bau-Arbeitskräften erzielt haben will. Lohn habe er dafür in bar bekommen; Steuern an seinem Wohnsitz in Italien – wo er ab 14 Jahren aufgewachsen war – habe sein Chef bezahlt.

Unterwegs war er mit einem halben Dutzend Alias-Namen; einen der Namenswechsel erklärte er als Wunsch seiner damaligen Gattin. Fakt sind derweil Verurteilungen in Deutschland und Frankreich unter anderem wegen Körperverletzung und Kokainhandels. Er gab zu, auch selber Drogen genommen zu haben, zeitweise süchtig gewesen zu sein.

Belastbare Beweise für seine Version der Geschichte lieferte der Angeklagte nicht. Am Montagnachmittag sind die Plädoyers von Anklage und Verteidigung vorgesehen. Die Bekanntgabe des Urteils ist auf Donnerstag angesetzt.

Der öffentliche Prozess findet unter grossen Sicherheitsvorkehrungen statt; das Publikum wurde einzeln durchsucht. Der Angeklagte wurde mit Fussfesseln in den Saal geführt. Zahlreiche Polizeiangehörige mit Schutzwesten und Maschinenpistolen sichern das Gerichtsgebäude und die Umgebung.