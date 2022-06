Dreiland Teure Verbindung: Die Rheinbrücke zwischen Basel und Huningue soll bis zu 100 Millionen Franken kosten Die drei Städte Basel, Huningue und Weil am Rhein unterzeichneten am Donnerstag eine neue trinationale Planungsvereinbarung. Bis 2040 soll das Kernstück stehen: eine Brücke zwischen Basel und Frankreich.

Zusammen mit dem Bürgermeister von Huningue und dem Oberbürgermeister von Weil am Rhein präsentierte Esther Keller ihre Visionen des Dreilands. Zara Zatti

Das Dreiland befindet sich im Umbruch und wird sich in den nächsten Jahren weiter verändern. Seit über zehn Jahren arbeiten die Nachbarstädte Basel, Weil am Rhein und Huningue zusammen, um das Dreiländereck näher zusammenzubringen. Am Donnerstag unterzeichneten Regierungsrätin Esther Keller, Jean-Marc Deichtmann, Bürgermeister von Huningue, und Wolfgang Dietz, Oberbürgermeister von Weil am Rhein, eine weitere trinationale Planungsvereinbarung. Diese legt die nächsten Schritte der Zusammenarbeit und das Budget bis 2025 fest. Schwerpunkte der Partnerschaft bilden unter anderem Mobilität, Städtebau und Freiraum.

Keller bezeichnete die derzeitige Beziehung zwischen der Schweiz und der EU als kompliziert. «Deshalb ist es sehr schön, dass wir hier zusammenarbeiten.» Ein zentraler Pfeiler für die Verbindung des Dreiländerecks zu einem grenzübergreifenden Stadtteil bildet eine geplante Brücke zwischen Basel und Huningue.

Diese soll die beiden Länder auf der Höhe der Wiesenmündung verbinden, eine neue Tramlinie soll darüber fahren. «Die neue Rheinbrücke ist zentral für das Zusammenwachsen und die Mobilität im Dreiland», sagte Esther Keller. Und dieses Zusammenwachsen ist den Beteiligten einiges wert: 92 bis 100 Millionen Franken werden die Brücke und die neue Tramlinie laut Schätzungen kosten.

Keine Autofahrer auf der Brücke erwünscht

Die Finanzierung soll zwischen Huningue und Basel aufgeteilt werden, beteiligen werden sich auch nationale und europäische Förderprogramme. Neben dem Tram sollen auch Fussgänger und Velos die Brücke queren können, nicht aber Autos. «Wir wollen eine weitere Belastung der Quartierbevölkerung um jeden Preis vermeiden», sagte der Basler Kantonsbaumeister Beat Aeberhard.

Die geplante Brücke steht noch ganz am Anfang, die planerischen, juristischen und finanziellen Grundlagen müssen erst noch geschaffen werden. Zwischen 2035 und 2040 soll die Brücke befahr- und begehbar sein. Das sind zwar noch mehr als zehn Jahre, die Beteiligten sprachen dennoch von einem ambitionierten Zeitplan. Für die Fortführung der Planungen zur trinationalen Stadtentwicklung mit der Brücke beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat Ausgaben in Höhe von 1,1 Millionen Franken. Die von Esther Keller unterzeichnete Planungsvereinbarung steht denn auch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch den Grossen Rat.

Neben der Brücke zwischen Basel und Huningue soll noch eine weitere entstehen, diese allerdings nur für Fussgänger und Velofahrer. Wo die Hafenbrücke genau gebaut wird, steht aktuell noch nicht fest. Zwei Varianten stehen im Raum. Die erste Variante führt vom Dreiländereck über die Hafeneinfahrt in Richtung Weil am Rhein. Ziel ist es, die Lücke am rechten Rheinufer zu schliessen. Die zweite Variante führt über das Hafenbecken 1 zum Ostquai. Mit dem Anschluss an die Hiltalingerbrücke sollen dadurch Kleinhüningen und das Weiler-Quartier Friedlingen verbunden werden.