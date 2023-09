Dreirosenareal Achtung videoüberwachte Zone: Kleinbasel hat weiterhin ein Drogenproblem Eine erste Bilanz der Kantonspolizei Basel-Stadt zeigt: Die Videoüberwachung des Dreirosenareals kann offenbar schwere Gewaltdelikte an diesem Ort verhindern. Gegenüber Drogenhandel und Kleinkriminalität bleiben die Behörden jedoch machtlos.

Das Schild täuscht: Hier hängt bislang gar keine Kamera. Deshalb weichen Dealer und Konsumenten an die Dreirosen-Buvette und ans Rheinbord aus. Bild: Kenneth Nars

Wer Drogen kaufen möchte, wird im Kleinbasel schnell fündig. Das ist keine Neuigkeit. Dennoch geben die Dealer seit einigen Monaten ganz Basel zu reden, weil ihre zunehmende Präsenz, gepaart mit Diebstählen und Auseinandersetzungen, die Toleranz der Quartierbevölkerung auf die Probe stellt. Zumal das Sicherheitsempfinden vieler Anwohnenden nach einer Reihe schwerer Gewaltdelikte an der Dreirosenanlage ohnehin beschädigt ist.

Um insbesondere die angespannte Situation an der Dreirosenanlage schnell zu entschärfen, liess daher die Kantonspolizei Basel-Stadt Anfang August diverse Kameras zur Videoüberwachung des Areals installieren. Diese filmen rund um die Uhr, was auf der Grünanlage und in angrenzenden Strassen passiert. Mit gemischtem Erfolg, wie jetzt eine Zwischenbilanz der Kantonspolizei zeigt. Zwar sind dieser zufolge auf dem bewachten Areal schwere Gewaltstraftaten zurückgegangen, doch Drogenhandel und Kleinkriminalität finden weiterhin statt.

Es wurden nicht alle bewilligten Kameras installiert

Zwei mögliche Gründe: Einerseits wurden von den 16 bewilligten Kameras bislang nur 12 montiert – aus Rücksichtnahme auf die Privatsphäre im öffentlichen Raum. Denn eine der geplanten Kameras wäre direkt auf die Dreirosen-Buvette und das angrenzende Rheinbord gerichtet. Andererseits zeigt die Standortansicht des neu zur Videoüberwachung des Dreirosenareals erstellten Reglements, dass der Radius der installierten Kameras sehr eingeschränkt ist. Es bleiben diverse blinde Flecken.

Dementsprechend berichtet auch die Inhaberin der Dreirosen-Buvette, seit der Überwachung des Dreirosenareals hielten sich viele Dealer, die auch selbst konsumierten, noch näher an ihrer Buvette auf. Die Folge seien tägliche Konflikte mit Gästen und Mitarbeitenden.

Doch nicht nur an der Dreirosenanlage bleiben Drogenhandel und Beschaffungskriminalität ein Problem. Anwohnende beschweren sich ausserdem, dass die Dealer und Konsumierenden, welche nun der Dreirosenanlage fernblieben, stattdessen verstärkt im Dreieck zwischen Claraplatz, Dreirosenbrücke und Matthäusplatz auftauchten. In einer Petition mit dem Titel «Unser Quartier dealerfrei!» heisst es: «Der Drogenhandel im Kleinbasel breitet sich aus, überall im Quartier wird offen gedealt.» Die Kundschaft komme aus der ganzen Region. Auch der offene Konsum werde zunehmend zum Problem.

Der Grosse Rat ist sich beim Thema Sicherheit ungewohnt einig

Dass diese Sorgen aus der Quartierbevölkerung nicht länger ignoriert werden können, hat auch die SP Basel-Stadt erkannt, die sonst wenig Affinität zu Sicherheitspolitik aufweist. Mahir Kabakci (SP) verlangt in einer Interpellation, dass der Regierungsrat Massnahmen ergreift, um eine langfristige Sicherheitsverbesserung im unteren Kleinbasel zu erreichen. Michela Seggiani (SP) will in einer schriftlichen Anfrage wissen, wie die Regierung gedenke, präventiv und nachhaltig mit der Drogenszene im unteren Kleinbasel umzugehen.

Wirklich fleissig ist die Basler SVP, die seit Monaten diverse Vorstösse zur Sicherheitslage im Kleinbasel einreicht. Bislang mit wenig Unterstützung anderer Parteien. Doch das hat sich nun geändert: Der neueste Anzug von Joel Thüring zum illegalen Drogenhandel rund um Kaserne, Erasmusplatz und Claraplatz wurde auch von Politikerin aus der bürgerlichen Mitte unterschrieben und in der letzten Grossratssitzung dem Regierungsrat stillschweigend – also diskussionslos (!) – überwiesen.