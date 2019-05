Wäre Politik ein Brettspiel, so hätte die SP-Finanzdirektorin Eva Herzog vergangene Woche ihren Rücktritt aus der Regierung mit einem einzigen Wort verkünden können: «Schach!» Mit ihrem erwarteten Abgang setzte Herzog die bürgerlichen Parteien zwar noch nicht matt, doch zumindest arg unter Druck.

Denn die Ersatzwahl dürfte zeitgleich mit den nationalen Parlamentswahlen am 20. Oktober stattfinden. Am selben Tag, an dem Eva Herzog für den Ständerat kandidiert, wird auch über ihre Nachfolge bestimmt. Für die Bürgerlichen bedeutet das, dass sie neben Patricia von Falkenstein für den Ständerat mit einer weiteren Frau gegen eine SP-Kandidatur antreten müssen. Angesichts von fünf Männern in der Regierung sind die Chancen mit einer Frau deutlich höher.