Dritter Bauabschnitt in Allschwil startet am 13. Januar – lokale Verkehrsbehinderungen zu erwarten

Während die Hauptarbeiten an Bauabschnitt von der Maiengasse bis zur Merkurstrasse grösstenteils abgeschlossen sind, wird in diesem Jahr der letzte Bauabschnitt zur Erneuerung der Baslerstrasse eingerichtet. Die Bauarbeiten zwischen der Merkurstrasse und dem Morgartenring in Allschwil beginnen am 13. Januar. In der ersten Bauphase werden Werkleitungsarbeiten im Trottoirbereich in Fahrtrichtung Basel-Stadt durchgeführt. Danach wird das Trottoir fertiggestellt. Danach finden quer über die Fahrbahn Leitungsarbeiten statt. Diese Bauarbeiten werden bis zum 1. Juni 2020 andauern.

Aufgrund der Engen Platzverhältnisse im Bauabschnitt 2020 wird der motorisierte Verkehr im Bereich der Baustelle teilweise einspurig geführt. Von der Spitzwaldstrasse her kann der Verkehr nur noch in Richtung Basel-Stadt fahren, vom Langmattweg her nur noch in Richtung Allschwil-Dorf. Diese Verkehrsführung unterstützt die Sicherheit der Verkehrsteilnehmenden und der Bauarbeiter und schützt das Quartier vor Schleichverkehr. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt grossräumig über die Binningerstrasse und lokal über die Marsstrasse, bzw. den Baselmattweg und die Parkallee/Wanderstrasse.