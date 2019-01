Erst das dritte Hafenbecken, das eingezwängt zwischen Autobahn und Eisenbahn entstehen soll, macht den Container-Gateway Basel Nord zum trimodalen Projekt. Die Gesamtkosten bezifferte die Regierung am Dienstag auf rund 155 Millionen Franken. Davon soll der Bund 40 Millionen tragen - dieser Beitrag ist Bedingung für Kantonsgelder.

Das kantonale Darlehen an die Schweizerischen Rheinhäfen (SRH) von 89,9 Millionen solle «bedingt rückzahlbar» sein, hiess es weiter. 25,12 Millionen sollen der Kauf der benötigten Landflächen sowie die Entsorgung von belastetem Bodenaushub kosten.

Containerboom

Die Regierung verweist auf den boomenden Containerverkehr und die Bedeutung der Rheinschifffahrt für die Landesversorgung sowie für die regionale Logistikbranche mit 18'000 Beschäftigten und drei Milliarden Wertschöpfung. Die Bruttowertschöpfung der SRH mit gut 3000 Vollstellen liege bei 510 Millionen im Jahr.

Das dritte Becken bringt laut Regierung einen «landseitig hohen Bahnanteil» der Gütertransporte. Das Projekt entlaste zudem auch Kleinhüningen vom Lastwagenverkehr und eröffne städtebauliche Potenziale im Raum Kleinhüningen/Klybeck – anderweitig attraktive Rheinufer werden nur frei, wenn die SRH Ersatzinfrastruktur bekommt.

Derzeit steht das Plangenehmigungsverfahren für den Bau des Containerterminals vor dem Abschluss; grünes Licht werde im Frühling 2019 erwartet.

Becken nach Schiene und Strasse

Nach der Realisierung des ersten Terminalteils für Bahn und Lastwagen werde das dritte Hafenbecken gebaut und wohl Anfang 2024 in Betrieb genommen. Das Baugesuch für das bereits ausgearbeitete Beckenprojekt werde nach dem Grossrats-Ja zum Beitrag beim Bundesamt für Verkehr (BAV) eingereicht.

Der erste Teil des Basler Terminals soll Ende 2020 in Betrieb gehen. Es umfasst unter anderem sechs Ladegeleise für Züge bis 745 Meter Länge, drei Portalkräne, Abstellflächen und ein Gefahrgutlager. Die Anlage ist an die europäische Nord-Süd-Hauptachse der Eisenbahn und an die Autobahn (Schweizer A2 und deutsche A5) angebunden.

Der Bund hatte im Juli 2018 entschieden, die erste Etappe des Projektes Basel Nord mehrheitlich zu finanzieren. Gegen diese Bundesgelder hatte dann eine Containerfirma Ende September Rekurs eingereicht.