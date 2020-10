Drittes Hochhaus geplant: Aktualisierte Pläne für die Modernisierung des Südareals

Am Mittwoch präsentierte die Roche eine Weiterentwicklung der Pläne für die Umgestaltung des Areals an der Grenzacherstrasse in Basel. Nach dem Bezug des neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums im Nordareal in drei Jahren werden die Laborgebäude an der Solitudepromenade leer stehen.

Dort plant die Roche eine grosszügige Grün- und Freifläche mit einer Bebauung. Das neue Bürogebäude orientiere sich in der Höhe und Form an den bereits bestehenden Gebäuden Bau 1 und Bau 2, so die Roche. «Der visuelle Dreiklang aus den drei abgetreppten Hochhäusern soll den Mittelpunkt des Standortes bilden.»

Die von Roche in Zusammenarbeit mit dem Basler Architekturbüro Herzog & de Meuron weiterentwickelten Pläne dienen als Grundlage und Visualisierung für das weitere Verfahren.