Lass mich dir eine kleine Geschichte erzählen. Es gibt nicht mehr so viele davon, mein Kind, sie wurden schon so oft erzählt, dass sie ein bisschen abgewetzt sind. Wie die kleine Krippe da unterm Baum, die schon wir ganz genau gemustert hatten. Damals waren wir aber schon ein bisschen grösser als du, aber das spielt ja jetzt keine Rolle.

Ein bisschen weihnachtlich soll sie sein, die Geschichte für dich. In der Ecke steht ja der Baum, darunter die Geschenke, so glänzend, so knisternd, dann passt das schon. Was? Etwas fesselt dort deinen Blick? Viel wirst du ja noch nicht erkennen können, so kurz wie du erst auf der Welt bist. Aber egal, deine dunklen Augen werden sich noch daran gewöhnen, Jahr für Jahr ein bisschen mehr. Und je grösser du wirst, desto kleiner wird der Baum.

A propos Rascheln. Vielleicht muss ich dazu noch sagen, dass es auch schon leichter fiel, die Geschenke zu besorgen, besonders wenn man das traditionell erst an Heiligabend macht. Früher, da war die Stadt noch nicht so voll, da hatte man im allerletzten Moment seine Ruhe im Laden, das Personal war gelöst, entspannter, die letzten Stunden vor dem langen Feierabend. Früher also, und ich meine damit letztes Jahr, da war der Stress an Heiligabend schon vorbei, die meisten unterwegs zu ihren Familien oder in den Ferien oder wo sie sonst so hinfahren, wenn sie allein sind. «Driving Home for Christmas», du weisst schon, der Song, der dir auch in ein paar Jahrzehnten noch nachlaufen wird. Mehr noch als «Last Christmas». Nach Hause. Das ist dort, wo man hinfährt. Die meisten aufs Land. Nur so jedenfalls kann ich mir die vielen Basler Autoschilder auf den Hauptstrassen hier oben erklären.