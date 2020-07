Am Donnerstag kontrollierten Mitarbeitende der EZV beim Autobahngrenzübergang Basel – St. Louis ein in der Schweiz eingelöstes Fahrzeug mit zwei Personen, die von Frankreich in die Schweiz reisen wollten.

Es wurde ein Betäubungsmittelspürhund eingesetzt, der bei der Stossstange etwas bemerkte. Diese war gefüllt mit rund 7,5 Kilogramm Ecstasy-Tabletten. Die beiden Personen wurden sofort der Kantonspolizei Basel-Stadt übergeben.