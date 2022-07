Drogenpolitik Drug Checking als Prävention: Suchthilfe Basel führt erfolgreiches Pilotprojekt weiter – und imponiert bis über die Grenze Seit 2019 bietet die Suchthilfe der Region Basel an, Drogen auf deren Inhaltsstoffe untersuchen zu lassen. Das soll vor schädlichem Konsum bewahren. Das Pilotprojekt wird nun in den regulären Betrieb aufgenommen.

Von links: Jonas Hoffmann, Wahlkreisabgeordneter Lörrach (D) und Ute Wetzel, Leiterin des Beratungsdienstes der Stiftung Suchthilfe kamen zusammen, um über das Projekt Drogeninfo Basel-Stadt zu sprechen. Kenneth Nars

Wer wissen will, ob die Droge, die er oder sie gekauft hat, gefährliche Substanzen enthalten, kann sie beim Drug Checking in der Mülhauserstrasse in Basel testen lassen. Jeden zweiten Montagabend nimmt die Suchthilfe der Region Basel eine anonymisierte Probe pro Person entgegen und schickt diese kostenlos zur Analyse ins Labor des Instituts für Rechtsmedizin. Dort wird die Substanz auf gefährlich hohe Dosen und Inhaltsstoffe geprüft.

Einzige Auflage: Die Besitzerinnen und Besitzer der Drogen müssen über 18 Jahre alt und in Basel-Stadt wohnhaft sein. Wobei de facto das Angebot auch über die Kantons- und Landesgrenze hinweg genutzt werde, legte Jill Zeugin, Leiterin des Pilotprojekts Drogeninfo Basel-Stadt (DIBS), bei ihrer Präsentation offen. Und präziser: Fünf bis zehn Prozent der Drogenproben stammten aus der deutschen Grenzregion.

Strahlkraft über Kantons- und Landesgrenze

Vor diesem Hintergrund kam auch die geladene Runde von Mitgliedern aller Fraktionen des Landtags Baden-Württemberg, dem Leiter der Drogen- und Jugendberatungsstelle Lörrach und der Presse zustande, die sich am Dienstagabend in den Räumlichkeiten der Suchthilfe eingefunden hat. Denn Basel-Stadt nimmt mit dem Drug Checking eine Pionierrolle in der Region ein. Das Angebot ist einzigartig. So gibt es nichts vergleichbares in Baselland und in der Grenzregion Baden-Württemberg, ja gar nirgends in Deutschland.

Aussagekräftige und begehrte Daten

Aber auch hier in Basel startete alles erst vor drei Jahren mit einem Pilotprojekt unter der Leitung der kantonalen Abteilung Sucht und einem kleinen Budget von 150’000 Franken. Jetzt wird das Angebot nach der Testphase regulär aufgenommen. Doch wozu dieser Effort? Jill Zeugin erklärt: «Wir arbeiten nach dem Prinzip der Schadensminderung», denn dass Menschen Drogen konsumieren, könne nicht verhindert werden. Auf die Frage einer anwesenden deutschen Politikerin, ob sie beobachte, dass das Checking zum Konsum animiere, antwortet Zeugin: «Das Gefühl habe ich nicht. Manchmal kommen Leute, die die mitgebrachte Substanz noch nie genommen haben und sie zuerst checken wollen. Aber sie würden sie sowieso konsumieren.» Ihr Kollege Frank Meissner bekräftigt: «Auch Langzeitstudien geben keinen Hinweis auf einen Anstieg.»

Jill Zeugin, Leiterin des Pilotprojekts Drogeninfo Basel-Stadt (DIBS) Eleni Kougionis

Nicht nur vor dem Konsum gefährlicher Substanzen soll das Angebot der DIBS schützen. Das Ziel sei auch, über Risiken und über weiterführende Beratungs- und Behandlungsangebote zu informieren. Jede Person, die zum Druck Checking kommt, erhält mindestens ein Beratungsgespräch. Zusätzlich wird sie dazu animiert, einen knapp siebenseitigen Fragebogen zum eigenen Konsumverhalten auszufüllen, selbstverständlich ohne Angabe persönlicher Daten. Der Fragebogen sei in der gesamten Schweiz im Einsatz, erklärt Zeugin, auch beim mobilen Checking.

Bei der mobilen Variante kommt das Labor zu den Partygängerinnen und -gängern in die Clubs und auf Festivals. Innert zwanzig Minuten werden die Drogen vor Ort analysiert – während beim Drug Checking in der Mülhauserstrasse die Proben ins Labor geschickt werden und eine Wartezeit von drei Tagen anfällt. «20 Minuten sind gerade genug, um die Wartezeit mit dem Ausfüllen des Fragebogens rumzubringen», meint Zeugin, und: «Die meisten machen bereitwillig mit.»

Das generiert eine Menge Daten. Diese seien noch nicht repräsentativ, denn schweizweit würden lediglich rund 2000 Fragebögen ausgefüllt pro Jahr und die ausfüllenden Personen seien meist solche, die mehr konsumierten und dadurch schon sensibilisiert seien. Zeugin: «Wir bräuchten noch viel mehr, um repräsentativ zu werden. Aber der Fragebogen ist aussagekräftig und bietet Erkenntnisse.»

Das weiss auch die Polizei und das Zollamt. Beide Behörden melden grosses Interesse an den erhobenen Daten an. Doch noch würden die Daten nicht an die Stellen weitergegeben. «Die Hoheit liegt hier bei der Suchthilfe», sagt Jill Zeugin und das soll ihrer Meinung nach auch so bleiben.

Hier schaltet sich Frank Meissner von der Drogen- und Jugendberatungsstelle Lörrach ein: «Die Suchthilfe kann kein Zuspieler für polizeiliche Ermittlungen sein, sonst funktioniert es nicht mehr. Einzig als Warnungssprecherin könnte die Polizei fungieren, da man beim Drug Checking so nahe am Markt ist.» So erkenne man Trends und neue Entwicklungen schnell.

Ute Wetzel, Leiterin des Beratungszentrums der Suchthilfe der Region Basel, sagt: «Politischen Druck nehme ich nicht wahr. Unser Pilot wird jetzt mit Genehmigung vom Bund ins reguläre Angebot aufgenommen. Das spricht für das Projekt. Wir erhoffen uns einfach ab 2024 mehr Geld.» Zeugin sagt: «Wir haben immer mehr Anfragen, als wir Analysen durchführen können.»