Beim Heimspiel gegen den BSC Young Boys (Sonntag, 2. Dezember um 16 Uhr) werden die FCB-Spieler zum ersten Mal die Trikots mit dem DSM-Logo tragen. Über die Konditionen des vorerst für drei Jahre gültigen Vertrages haben die Partner Stillschweigen vereinbart.

DSMs gewichtige «DSM Nutritional Products Business Group» wird von Kaiseraugst (Aargau) in der Schweiz geleitet, von wo aus gemäss Unternehmensmitteilung mehr als 70 Prozent des weltweiten Umsatzes generiert wird. Mit lokalen Produktionsstätten in Sisseln (Aargau), Village-Neuf (Elsass), Grenzach-Wyhlen (Baden-Württemberg), Aesch (Baselland, Tochterunternehmen Pentapharm) und Lalden (Wallis) ist DSM ein wichtiger Arbeitgeber in der Region Basel.

Im Jahr 2017 erzielte DSM einen weltweiten Umsatz von 8,6 Milliarden Euro und beschäftigte rund 23'000 Mitarbeiter (einschliesslich 3300 im Dreiländereck). DSM Nutritional Products erforscht und produziert unter anderem Vitamine und Nahrungsergänzungsprodukte für Menschen und Tier.

