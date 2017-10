Am Mittwoch kurz nach 22 Uhr wurden in der Lange Erle, auf dem Veloweg, welcher den Freiburgersteg und den Schorenweg verbindet, zwei Fahrradfahrer im Alter von 51 und 56 Jahren verletzt.



Einer der Velofahrer war auf dem unbeleuchteten Erlenparkweg, mit eingeschaltetem Licht, in Richtung Freiburgersteg unterwegs. Plötzlich sah er zwei dünne Seile über den Veloweg gespannt. Obwohl er sofort bremste, stürzte er zu Boden, wie die Basler Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein zweiter Fahrradfahrer konnte rechtzeitig gewarnt werden.



Kurze Zeit später wurde der Polizei ein zweiter Velofahrer gemeldet, welcher ebenfalls gestürzt war. Dieser war auf dem gleichen Veloweg in Richtung Riehen unterwegs. Auch er konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr in ein über die Strasse gespanntes, dünnes Seil, stürzte zu Boden und verletzte sich unter anderem am Hals.



Die beiden Seile wurden im ersten Fall an zwei Verkehrstafeln über die Strasse, kurz nach Ausfahrt einer Unterführung, gespannt. Im zweiten Fall wurde ein dünnes Seil an zwei Bäumen angebracht und über den Veloweg gespannt.



Eine Fahndung in der Lange Erle nach der unbekannten Täterschaft blieb erfolglos. Die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren wegen Störung des öffentlichen Verkehrs und Gefährdung des Lebens eingeleitet.