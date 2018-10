[COPY] Basler-Herbstmesse-Quiz Gehen Sie gerne an die Basler Herbstmesse oder wird Ihnen beim Gedanken an die Resslirytti schon schlecht? Hier können Sie Ihr Wissen prüfen. Diese Woche dreht sich unser Wochenquiz um d Herbschtmäss. Mit etwas Glück und Können gewinnen Sie einen Gutschein im Wert von 50 Franken.

Wir wollen ja, dass Sie als Leser nicht sofort aufgeben. Deswegen starten wir mit einer simplen Frage in das Quiz. Zum wievielten Mal wurde dieses Jahr die Basler Herbstmesse eingeläutet?

Wem verdanken wir es, dass wir jedes Jahr zwei Wochen lang Köstlichkeiten auf dem Petersplatz schlemmen oder kopfüber über das Kasernenareal schweben können?

Der Messeglöckner, der die Herbstmesse am ersten Samstag um 12 Uhr einläutet und in dessen Rolle seit Jahren Franz Baur schlüpft, erhält vor dem Startschuss ein Utensil, das im Mittelalter als Entlohnung für die Arbeit des Messglöckners galt. Worum handelt es sich hierbei?

Im Mittelalter galt der Anlass als Vergnügungsmarkt nach dem sonntäglichen Gang in die Kirche, denn er fand meist an einem Feiertag statt. Was wurde auf dem Markt am Meisten verkauft?

Die Messebahn Calypso ist eine der Traditionsbahnen, die von der Basler Herbschtmäss nicht wegzudenken ist. Vor zwei Jahren feierte Betreiber Paul Läuppi deren 50.Geburtstag. Auf vier Scheiben drehen sich jeweils vier Gondeln. Welche Farben haben diese?

Seit 20 Jahren baut Peppino auf dem Petersplatz seine Holzhütte auf. In seinem Sortiment ist vor allem ein Produkt zu finden, das wohl jedes Kind kennt.

Der Freefall Tower ist mit seinen 80 Metern Höhe der weltweit höchste seiner Art. Er steht dieses Jahr zum zweiten, aber auch bereits zum letzten Mal in Basel. Wohin wird er verkauft?

Die Herbstmesse wird am 7. November ausgeläutet, am 8. November werden die Hebel der Messbahnen gezogen. Warum kann man über den Hääfelimärt auf dem Petersplatz zwei Tage länger –also bis Dienstag - schlendern?

Im Jahr 1928 wurde eine der berühmtesten Messe-Leckereien erfunden. Welche?

Wieviel höher ist der Georgsturm des Basler Münster als das Riesenrad auf dem Münsterplatz?

Ojeeminee!!!! Das Einzige, was Sie von der Basler Herbstmesse wissen, ist wohl, dass sie im Herbst stattfindet.

S isch rächt gsi! Sie waren schon das eine oder andere Mal an der Messe und können zumindest einen Mässmogge von Maagebroot unterscheiden. Für mehr reichts dann aber doch nicht.