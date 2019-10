Das Klybeck steht im Zentrum der Basler Stadtentwicklung. 10'000 Menschen sollen auf das ehemalige Chemieareal ziehen, 5000 Arbeitsplätze entstehen. Doch nun droht die Vergangenheit, das Zukunftsprojekt einzuholen. Im Sommer betonte Matthias Nabholz, Leiter des Amts für Umwelt und Energie Basel-Stadt (AUE), dass das Klybeck das am besten untersuchte Areal der Stadt sei. Gut informierte Quellen lassen auf das Gegenteil schliessen. Darauf, dass es viele Fragen gibt zur Chemiemüllentsorgung von Ciba, BASF und Konsorten – auf und direkt angrenzend an das Areal, das in den nächsten Jahren bebaut werden soll.

Ein ehemaliger Mitarbeiter des Bau- und Verkehrsdepartements legt gegenüber der «Schweiz am Wochenende» offen, wie im Zuge des Kanalisationsbaus unter dem Altrheinweg Ende der 70er und anfangs der 80er Jahre Chemieschlamm aufgetaucht sei. «Es handelte sich dabei um punktuelle, linsenartige Verunreinigungen, die offensichtlich aus der Produktion von chemischen Textilfarbstoffen stammten», sagt der Ex-Verwaltungsangestellte. Konkret seien dies «Filterrückstände, Farbstoffklumpen etc.» gewesen – stark krebserregende Stoffe. Der Geologe, der damals den Bau der Kläranlage im Klybeck begleitete, habe den Altrheinweg im Bereich des Ackermätteli als mit «Chemieschlamm» kontaminiert bezeichnet. «Beim Bau der Kanalisation wurde nur gerade das dafür erforderliche Erdmaterial entsorgt. Es war aber klar, dass sich an den seitlichen Begrenzungen im Bereich des Ackermättelis ebenfalls Verschmutzungsherde zeigten», führt der frühere Kantonsmitarbeiter aus. Tatsächlich zeigt der «hydrologische und hydrochemische Bericht» der Ciba von 1988, dass hier Chemiemüll entsorgt wurde. Die Nachforschungen des Kantons reichen weiter zurück. 1929 und 1976 wurde bereits nach Chemiemüll gebohrt, eine detaillierte Aufschlüsselung war damals allerdings nicht möglich.

AUE rudert bei Aussagen zum Ackermätteli zurück

Der frühere BVD-Mitarbeiter fordert nun vom AUE, das Klybeck und vornehmlich den Altrheinweg mit den «heute zur Verfügung stehenden Methoden» zu untersuchen. Der Kanton betonte jüngst in einer Interpellationsantwort, die Bohrprofile grossflächig untersucht zu haben. Fazit: «Bis zu einer Bohrtiefe von sechs Metern finden sich dort vorwiegend Bauschutt, Abbruch und Aushubmaterialien, durchsetzt mit schwarzen, schlammartigen Abfällen aus der Farbstoffproduktion.» Die Behörden gingen nicht davon aus, dass eine unmittelbare Gefahr für Mensch und Umwelt bestünde. Die im Auffüllmaterial nachgewiesenen Schadstoffe würden nicht Konzentrationen aufweisen, die für Bevölkerung und Natur gefährlich seien, heisst es in der Interpellationsantwort.