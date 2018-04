Im Raum Basel greift die deutsche Bundespolizei viele Flüchtlinge auf, die aus der Schweiz nach Deutschland einreisen. Doch auch hier sind die Zahlen im lang- und mittelfristigen Vergleich rückläufig, wie die Bundespolizeidirektion auf Anfrage mitteilt.

«Die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein hat in den Monaten Januar und Februar 2018 insgesamt 416 Personen in ihrem Zuständigkeitsbereich festgestellt, die ohne gültige Dokumente aus der Schweiz ins Bundesgebiet eingereist sind», heisst es hier. Und weiter: «Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 661 unerlaubte Einreisen.