Das E-Trottinett und der Personenwagen kollidierten beim Einfahren in den Kreisverkehr an der Hegenheimerstrasse/Wasgenring/Luzernerring, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt am Montag mitteilte.

Die E-Trottinettfahrerin verletzte sich dabei. Die Polizei sucht Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, da dieser nicht restlos geklärt werden konnte.