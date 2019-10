Der Anbieter Lime informierte heute über den Relaunch der Trottis. Das Unternehmen übernehme das Warten, Aufladen und die Bereitstellung der E-Trottinetts. In Zürich betreibt Lime 300 E-Trottinetts und in Basel 250.

«Wir haben uns die notwendige Zeit genommen, um den Neustart vorzubereiten», so Geschäftsführer Estuardo Escobar in einer Mitteilung. Das neue Modell sei bereits seit einem Monat in Zürich im Einsatz. Auch dort waren die E-Trottis vorübergehend enigesammelt worden.

Mehrere Personen waren im vergangenen Jahr mit Lime-Scootern in der Schweiz verunfallt. Der Grund seien Softwareprobleme gewesen. Teils sei die Vorderbremse der Trottinetts bei vollem Tempo plötzlich blockiert gewesen, berichteten Medien.