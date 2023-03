E-Voting Basel-Stadt gibt elektronischem Abstimmen zweite Chance Auslandschweizerinnen und -schweizer sowie Menschen mit einer Behinderung können in Zukunft elektronisch abstimmen. Der Bundesrat erteilt dem Kanton Basel-Stadt und zwei weiteren Kantonen die Erlaubnis, für rund zwei Jahre E-Voting anzubieten.

E-Voting wird in Basel wieder für gewisse Stimmberechtigte möglich. Symbolbild: Gian Ehrenzeller / Keystone

In Basel-Stadt kommt ab den Abstimmungen vom 18. Juni wieder ein E-Voting-System zum Einsatz, wie der Kanton mitteilt. Der Bundesrat erteilte den Kantonen Basel-Stadt, Thurgau und St. Gallen die Bewilligung, versuchsweise ein neues E-Voting-System der Schweizer Post einzusetzen.

Jedoch können nicht alle Stimmberechtigten elektronisch abstimmen. Dies ist nur für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer möglich. Im Kanton Basel-Stadt sind zusätzlich Menschen mit einer Behinderung zugelassen, die im Kanton wohnen.

Bereits in der Vergangenheit war es für diese Wählergruppen in Basel-Stadt und weiteren Kantonen möglich, elektronisch abzustimmen. 2019 wurden die E-Voting-Versuche in der Schweiz wegen Sicherheitsbedenken vorübergehend gestoppt. Der Bewilligung des neuen Versuchsbetriebs läuft bis zu den Abstimmungen vom 18. Mai 2025.