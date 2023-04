E-Voting Mehr Papier und jede Menge Codes – so funktioniert das Basler E-Voting-System Am 18. Juni wird in Basel-Stadt erstmals auch elektronisch abgestimmt. Aufgrund der Sicherheitsvorgaben ist das Online-Abstimmen aber aufwendiger als die traditionelle Variante.

So sieht die Demo-Version der neuen E-Voting-Plattform aus Bild: Screenshot

Erstmals wird an der Abstimmung am 18. Juni in Basel-Stadt sowie in den Kantonen St. Gallen und Thurgau auch wieder die Möglichkeit angeboten, online abzustimmen. Vorerst beschränkt sich das Angebot, per E-Voting über die OECD-Mindeststeuer, das Klimaschutzgesetz und das Covid-Gesetz mitzubestimmen, auf Auslandschweizerinnen und -schweizer und Menschen mit einer Behinderung.

Nun stellte die Post, welche die technische Umsetzung der Stimmabgabe verantwortet, ihr neues, hackersicheres System vor. Wer sich erhofft hatte, mit E-Voting würden die Hürden zur Teilnahme am demokratischen Prozess sinken, dürfte enttäuscht sein. Der Prozess selber ist deutlich aufwendiger als die briefliche Stimmabgabe. Bis hin zum Wisch auf dem Smartphone-App ist es noch ein weiter Weg.

Codes, Codes und noch mehr Codes

Das beginnt schon mit dem Umstand, dass das E-Voting nicht anstelle der brieflichen Stimmabgabe angeboten wird, sondern zusätzlich. Neben den bekannten Abstimmungsunterlagen liegt im Couvert ein Stimmrechtsausweis mit Codes bei. Diese sind notwendig für den Verifizierungsprozess bei der Stimmabgabe auf der Homepage.

Konkret muss zuerst ein 20-stelliger Initialisierungscode eingeben werden, um sich anzumelden. Nach der Stimmabgabe muss man nochmals einen Zahlencode zur Prüfung abgleichen und das Ganze mit einem Bestätigungscode verifizieren. Zum Abschluss erhält man noch einen Finalisierungscode, der ebenfalls abgeglichen werden muss. Insgesamt braucht es sechs Schritte bis zur erfolgreichen Stimmabgabe.

System kann online ausprobiert werden

Für den Aufwand gibt es zwei Gründe: einerseits die Sicherheit. Die Verantwortlichen wollen ein weiteres Debakel vermeiden. Vor vier Jahren brach der Bundesrat aufgrund von Sicherheitsproblemen das letzte E-Voting-Projekt ab. Der zweite Grund ist das Stimmgeheimnis. Einerseits darf nach der Stimmabgabe nicht mehr nachvollziehbar sein, ob und was jemand angekreuzt hat. Trotzdem muss immer verifizierbar sein, dass eine Stimme gültig ist und nicht mehrfach abgegeben wird.

Interessierte können das Online-Abstimmen auf der Homepage https://demo.evoting.ch ausprobieren.

Auslandschweizerinnen und -schweizer mit politischem Wohnsitz im Kanton Basel-Stadt gibt es rund 10'000. Diese erhalten die Unterlagen für E-Voting automatisch. Für Stimmberechtigte mit Behinderungen stellt der Kanton ein elektronisches Anmeldeverfahren zur Verfügung.