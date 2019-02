Diese Grossräte sind seit 2017 von E-Voting-Befürwortern zu -Skeptikern geworden. Die bz will wissen: Weshalb?

«Durch meine neue berufliche Tätigkeit als Datenschutzbeauftragte der Uni Basel habe ich täglich mit Fragen der Datensicherheit zu tun. Und wir wissen, dass es schlicht und einfach keine absolute Sicherheit gibt im Digitalen, auch wenn wir uns selbstverständlich alle sehr darum bemühen, aber ein Restrisiko bleibt immer. In diesem Wissen uns auf das Experiment des E-Votings einzulassen und damit die Gefahr von Manipulationen bei Abstimmungen und Wahlen das Vertrauen einzugehen, finde ich fahrlässig. Und ich bin überzeugt, dass früher oder später eine Verletzung stattfindet, das ist nur eine Frage der Zeit. Mit der Einführung von E-Voting gefährden wir das Vertrauen unserer Stimmbürger und damit die Demokratie.»

Kaspar Sutter (SP)

«Die Kritik an der Sicherheit des E-Votings hat in den letzten Monaten massiv zugenommen. Mit der Erstüberweisung der Motion ist der Regierungsrat nun verpflichtet darzulegen, wie er die Sicherheit gewährleistet. Gelingt ihm dies nicht, ist das Projekt zu sistieren. Das Vertrauen in unsere demokratischen Verfahren ist von grösster Wichtigkeit.»