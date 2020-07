Ein Berufsleben lang der Hahn im Korb: Handarbeitslehrer Lukas Honold über den Alltag in einer Frauendomäne

Was war die erste, grössere Veränderung in Ihrem Berufsfeld während Ihrer Arbeitstätigkeit?

Wie hat sich der Unterricht über die Jahre verändert?

Gerade das Konzept des Werkunterrichts hat sich stark verändert. Man ist weggekommen vom «Schritt-für-Schritt-Arbeiten». Das Ziel war nicht mehr, dass am Schluss alle exakt das gleiche Produkt vorweisen konnten. Schülerinnen und Schüler erhielten mehr Freiräume, in welchen sie planen und entwickeln konnten. Das trieb der damalige Basler Inspektor für Werkunterricht, Marcel Gauthier, stark voran.

Hat das «Erziehen müssen» über die Jahre zugenommen?

Ganz eindeutig ja. Es ist eine soziale Frage. Der Grund, weshalb die Jugendlichen in die jeweiligen Züge (in der Sekundarschule gibt es drei verschiedene Züge, A.d.R.) eingeteilt werden, hat einerseits intellektuelle Gründe. Es gibt in den A-Zügen aber immer wieder Schüler, die in einem anderen Zug sein könnten, wenn sie ein anderes soziales Umfeld hätten. Das ist aber so, seit es die Schule gibt, das ist nichts Neues.

Man muss sich auch eingestehen, dass man nicht jeden Schüler «retten» kann…

Ja, die Schule hat einen beschränkten Einflussbereich.

Was möchten Sie Neueinsteigenden in Ihren Beruf gerne mit auf den Weg geben?

Ein Praxislehrer von mir hat mir einmal gesagt, er komme am Morgen stets mit einem leeren Körbchen, das am Abend dann voll sei. Er müsse dann schauen, dass es am nächsten Morgen wieder leer sei. Das hat mich immer wieder bewegt. Es gibt in diesem Beruf auch Situationen, die nicht so toll sind. Damit muss man auch umgehen können. Man sollte nicht zu viel mit sich herumtragen, um am Morgen wieder unbefangen auf die Schülerinnen und Schüler zugehen zu können.