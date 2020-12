Ein Brief an den «Christkindskopf»

Seit über einem Jahr listet Google beim Suchbegriff «Weihnachtsgeschichte» eine Geschichte von mir zuoberst. Regelmässig treffen Anfragen aus dem deutschen Sprachraum für das Nutzungsrecht ein, die Geschichte ist weiter herumgekommen als ihr Autor. Nun ist sie also auch an der Mosel gelandet. Der Hotelier am Ort hat zwar vergessen, mich zu fragen, ob er meine Geschichte drucken und verteilen darf. Meinen Namen drunter zu setzen hat er auch vergessen. Er hat wohl zu viel Riesling getrunken. Es sei ihm verziehen. Weihnachtsgeschichten gehören raus in die Welt. Wer sie verschenkt, hat sie begriffen. Aber ich finde es sympathisch, dass dieser hellwache alte Herr sich an den Computer gesetzt hat, weil es ihn interessiert, woher die Geschichte vor seiner Haustür stammt.

Heute lag vor meiner Haustür im lieblichen Moseltal eine Papierrolle und dazu zwei kleine Pfefferkuchen. Es war ein Weihnachtsgruss eines hier ansässigen Hotels. Da habe ich mich sehr gefreut. Es wurde an uns alte Leute des Ortes gedacht. Ich habe die Geschichte in der Papierrolle aufmerksam gelesen und dabei fiel mir auf, dass der Text keinen Autor verriet. Erst die Suche im Netz führte mich bis zu Ihnen in die Schweiz.

Schon 1947, ich war 9 Jahre alt, wurde ich als deutsches Kind für ein Vierteljahr vom Schweizer Roten Kreuz zur Erholung in die Schweiz eingeladen.

Sieh an. Der Mann ist 82. Und er hat einen Bezug zur Schweiz, von dem er mir erzählen will. Das mag ich. Seine Geschichte beginnt vielversprechend.

Wegen meiner Unterernährung war ich schon lange für so eine Reise vorgesehen. Eigentlich war ich gar nicht auf der Liste, aber einige Kinder auf der Liste starben noch vor der Reise, und so durfte ich nachrücken.

1947. Zwei Jahre nach Kriegsende war er immer noch unterernährt. Ich schlucke leer.

Wir waren 500 Kinder aus dem ostdeutschen Potsdam, alle stark unterernährt. Ich kam zu einem Kleinbauern und Holzarbeiter, zur Familie Christen in Kölliken. Die Familie hatte selbst wohl fünf Kinder. Für mehr als drei Monate nahm sie mich auf und ich konnte auch die Schule besuchen. Während des Aufenthaltes in der Schweiz nahm ich 16 Pfund zu, und bei meiner Rückkehr nach Potsdam erkannte meine Mutter mich auf dem Bahnhof nicht.

Man muss innehalten und sich diese Situation auf dem Bahnhof vor Augen führen.

Die Lehrerin, ein Fräulein Lilly Schäppi, nahm sogar Verbindung zu meiner Mutter auf, und ihre getragenen Kleider, jedoch auch Stärkungsmittel und Nähnadeln fanden den Weg aus der Schweiz bis nach Potsdam über viele schwere Jahre.

Liebes Fräulein Lilly Schäppi, die du vermutlich schon einige Zeit tot bist: Wir schreiben das Jahr 2020 und an der deutschen Mosel erinnert man sich an das, was du 1947 getan hast. Das hast du verdient.

Nach der Deutschen Einheit 1989 konnte ich auch in die Schweiz reisen und suchte diese Familie in Kölliken auf. Heute sind wir nun viele Jahre befreundet und besuchen uns oft. Wir haben viele Stunden gemeinsam in der Schweiz und auch in den Teilen von Deutschland verbracht.

Was für Spuren der Dankbarkeit haben diese drei Monate in dem Buben hinterlassen, dass er über vierzig Jahre später zurückgekehrt ist? Liebe Familie Christen in Kölliken, die ihr ihn damals aufgenommen habt: So wie’s aussieht, seid ihr Christenkinder und -erwachsene mit lang anhaltender Wirkung.

Es hat mich gefreut, Sie als Autor dieser jetzigen Weihnachtsgeschichte zu finden. Ich wünsche Ihnen eine gute Weihnachtszeit, Gesundheit, Zufriedenheit und Erfolg im Jahr 2021. Von Herzen, Wolfgang Adam.

Eine wahre Weihnachtsgeschichte. Eine, die das Leben schrieb. Ich leite das E-Mail von Herrn Adam zum Zwecke des Mitfreuens weiter an meine Freundin Verena. Verena hatte letztes Jahr bei mir die Weihnachtsgeschichte bestellt, die nun an der Mosel gelandet ist.

Verena schreibt mir zurück:

Das nenne ich mal ein Echo! Es erinnert mich übrigens an ein Ereignis in Chalkidiki. Ich war auf einem überfüllten Schiff an der langen Küste entlang der Artos-Klöster unterwegs. Nett wie ich nun mal bin, habe ich keinen Sitz für mich in Anspruch genommen. Bis ich dann doch müde wurde. Ich sah eine kleine Lücke und fragte, ob ich mich dazwischenquetschen dürfte. Da sagte ein Mann: «Na, klar. Für Schweizer mach ich immer Platz.» Und dann erzählte er: Nach dem Krieg durfte er für Studien ins Bünderland und wurde dort in einer kleinen Einzimmerwohnung untergebracht. Schon das war ein Luxus für ihn. Aber dann bekam er zur Begrüssung auch noch Käse und ganz viel Schokolade. Diese Erfahrung habe ihn so geprägt, dass er auch heute noch gerne für Schweizer Platz mache.

Berührend. Offenbar blieb die Schweiz damals manchen kriegsverwundeten Seelen als Heilmittel in Erinnerung. Dabei hatte das ja nicht mal etwas mit dem Land zu tun. Sondern mit Menschen, die selber das Glück hatten, darin wohnen zu dürfen, und dieses Glück in Verantwortungsbewusstsein und Empathie umwandelten. Nicht aufs Land kommt es an, sondern auf die einzelne Persönlichkeit, die darin lebt. Es gibt Millionen von Christkindern und -erwachsenen, die gar nicht wissen, dass sie es sind. Sie verpflegen bloss Ferienkinder im Aargau, verteilen Schoggi in Bündner Dörfern oder arbeiten beim Roten Kreuz. Sie warten im Winter in Liestal auf die S3, geben im Frühling auf dem Aeschenplatz Fahrstunden, liegen im Sommer in der Badi Gelterkinden und schimpfen im Herbst über eine verlorene Abstimmung.

Christkinder und -erwachsene sind schlecht rasiert und gut gelaunt und kriegen kein Spiegelei unfallfrei in die Pfanne. Sie arbeiten beim Kanton, sind Reisefüdli und hängen zu oft auf Instagram herum. Sie schmeissen entnervt das Babyphone in die Ecke, haben die bz nicht abonniert und schon zehnmal mit dem Nichtrauchen aufgehört. Sie spielen entrückt Klavier und schimpfen wie Rohrspatzen über Jusos oder SVP, obwohl sie keine Ahnung haben, was Rohrspatzen sind. Sie vergeigen Dinge und entschuldigen sich. Oder auch nicht. Sie gehen in die Politik oder den Kolleginnen auf den Geist. Sie sind wahnsinnig liebenswürdig oder auch nur wahnsinnig.

Temporär sind Christkinder und -erwachsene sogar Christkindsköpfe. Sie sind zufrieden mit dem Leben. Oder auch nicht. Womöglich singen sie grundlos und falsch, aber ansteckend glücklich. Sie lieben die Murenberger Eichen, den Rhein, die Belchenfluh. Sie sind rothaarig, divers, liebenswert, blauäugig und lassen ihre Katzen kastrieren. Oder auch nicht. Manche sind fromm ohne Unterbruch, manche nur sonntags oder nur an Feiertagen. Manche besuchen Synagogen oder Moscheen. Wobei man die nicht gut als Christkinder bezeichnen kann. Als Gotteskinder, allenfalls. Und die, die überhaupt nie Sakralbauten besuchen, abgesehen vom klotzigen Hauptsitz ihrer Bank, die verstehen sich wohl auch nicht als Gotteskinder. Als Sammelbegriff schlage ich «Menschen» vor.

Menschen sind bleichgesichtig und dunkelhäutig. Sie leben in Peking, Maisprach und Kinshasa. Und jeder Einzelne kann jeden Tag in sich hinein horchen und dann entscheiden, wie er handeln will: wie ein Hirte oder eine Königin, wie ein Ochse oder ein Esel, wie eine Mutter oder ein Vater oder wie eine Lilly Schäppi. 1947, heute oder 2021. Man kann Gefühle hinterlassen, die noch Jahrzehnte später in Menschen leben.

Die Familie in Kölliken heisst tatsächlich Christen. Der alte Herr von der Mosel heisst tatsächlich Adam. Adam kommt aus dem Hebräischen und bedeutet «Mensch». Was für eine liebenswürdige Pointe: Die Christen haben ein Menschlein bei sich aufgenommen. Ein Augenzwinkern des Schicksals.

Darauf ein Glas Riesling, dem mühseligen Jahr 2020 zum Trotz.

Kräftige Weihnachten allerseits!

Der Wahlbaselbieter und Heimweh-Appenzeller Willi Näf ist Satiriker, Ghostwriter und Kolumnist – und bezeichnet sich selber als Christkindskopf.