Ein Coronafall bei Traktor Basel - Supergameday findet trotzdem statt

Am Mittwoch wurde ein Spieler des Volleyball Teams Traktor Basel positiv auf das Coronavirus getestet. Wie der Verein heute mitteilt, mussten sich keine weiteren Spieler oder Trainerstaff in Quarantäne begeben. Diese Entscheidung wurde in Absprache mit den zuständigen Behörden und Swiss Volley getroffen.

Auf Samstag ist der Supergameday angesetzt. Aufgrund der aktuellen Fallzahlen von Covid-19 wird dieser Anlass aber in einer reduzierten Form durchgeführt werden, heisst es in der Mitteilung von Traktor weiter. Deshalb wird die Zuschaueranzahl auf 200 Personen reduziert, die Kontaktdaten werden aufgenommen. In und um die Halle gilt Maskentragpflicht. Auf ein Begleitprogramm sowie Verpflegung wird verzichtet.