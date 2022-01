Beide Basel Ein Dino-Pflaster gegen die Angst: Jetzt dürfen sich auch junge Kinder impfen lassen Am Mittwochnachmittag begannen in Muttenz die Corona-Impfungen für Kinder. Die Atmosphäre war bewusst eine ganz andere als sonst.

Die Kinder kriegen Pflaster mit Dinos oder Flamingos. Kenneth Nars

Mit einem Strahlen steigt Petra* vor dem Impfzentrum aufs Velo. «Hat überhaupt nicht wehgetan», berichtet die Elfjährige über ihre erste Corona-Impfung. Auch Mutter Silvia* ist erleichtert. Dass sich Petra impfen lässt, sobald dies möglich sein wird, war für die Familie schon länger klar. Auch für Petra. «Ich hatte einfach Lust dazu», meint sie schulterzuckend. Silvia, die sich auch schon hat impfen lassen, ist begeistert über die Organisation. «Es ist ganz anders als bei den Erwachsenen. Es wird wirklich gezielt auf die Kinder eingegangen. Das Personal ist geschult und sensibilisiert auf die Bedürfnisse der Kinder. Das spürt man.»

Im Impfzentrum in Muttenz wurden am Mittwoch rund 360 Kinder geimpft. Kenneth Nars

360 Kinder waren für Mittwochnachmittag in Muttenz zum Impfen angemeldet. Der Tag war ausgebucht. Gleiches gilt für den kommenden Samstag und den nächsten Mittwochnachmittag, wenn mit Ausnahme des Walk-In-Angebots wiederum nur Kinder zum Impfen zugelassen sind. Insgesamt 1900 Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren wurden im Kanton Baselland bisher zum Impfen angemeldet. Das macht bei 20'000 Kindern, die in diese Alterskategorie gehören, knapp zehn Prozent, rechnet Roman Häring vom Kantonalen Krisenstab Baselland vor.

In Basel-Stadt wurden gestern rund 125 Kinder geimpft, schreibt das Gesundheitsdepartement auf Anfrage. Die Nachfrage sei gross, die ersten Termine seien bereits innerhalb eines Tages vergeben gewesen. Insgesamt wurden schon rund 900 Impftermine gebucht, weitere würden laufend freigeschaltet werden. Auch könnten die Kapazitäten des Impfzentrums noch angepasst werden.

70 statt 200 Impfungen pro Stunde

Dass drinnen eine andere Atmosphäre herrscht als an anderen Tagen sei bewusst gewählt, in dem weniger Termine aufgeschaltet wurden, betont Dominik Straumann, operativer Leiter des Muttenzer Impfzentrums. So sei garantiert, dass es ruhiger zu und her geht. «Normalerweise werden hier 200 Personen pro Stunde geimpft. Heute sind es bewusst nur 70 Kinder.» Pro Kind ist mehr Zeit eingeplant.

Die Atmosphäre ist bewusst ruhiger, wenn Kinderimpfungen verabreicht werden. Kenneth Nars

Das Impfpersonal sei darum bemüht, beschreibt Hans Vogt, Leitender Arzt des Impfzentrums, den Kindern eine angenehme Atmosphäre zu gestalten. «Wir schauen, dass sich die Kinder wirklich wohl fühlen. Wir reden viel mehr mit ihnen, sodass sich eine mögliche Anspannung oder gar Angst löst.» Es arbeite nur Personal – allen voran beim Impfen – das mit Kindern gut kann. Und die Eltern dürfen genauso wie das mitgebrachte Plüschtier beim Impfen dabei sein.

Für eine gewisse Lockerheit soll «Impfi» sorgen. Der vom Sohn von Dominik Straumann entworfene Impffisch ist so etwas wie das Maskottchen der Kinder-Impfnachmittage und klebt in verschiedenen Varianten an den Impfboxen und wird den Kindern auch zum Ausmalen mitgegeben. Als Pflaster gibt es Dinosaurier und Flamingos.

«Impfi »soll gegen die Nervosität helfen. Kenneth Nars

Etwas nervös ist Mirjam schon*. «Wegen der Spritze», sagt sie leise. Sie hätten sich in erster Linie für die Impfung des Kindes entschieden, um sie selber und in zweiter Linie um ihr Umfeld zu schützen, erklärt Mutter Tanja*. «Wir haben in der Familie Risikopersonen und sie hat auch Freundinnen, die ein erhöhtes Risiko haben.»

Ganz locker wirken nach dem Piks Paul* und Max*, neun und elf Jahre alt. «Wir haben gar nichts gespürt», sagen beide. Und auf mögliche Nebenwirkungen sind sie auch schon vorbereitet. «Ich hoffe, dass ich müde werde. Dann darf ich fernsehen», sagt Paul lachend. Sie hätten selber entschieden, sich impfen zu lassen, sagen die Brüder. Das bestätigt Mami Sabine*. «Natürlich war es auch unser Wunsch, dass sie sich impfen lassen – vor allem wegen den möglichen Langzeitfolgen einer Infektion. Aber wir haben sie in die Entscheidung miteinbezogen.»

Die Eltern dürfen beim Impfen dabei sein. Kenneth Nars

Längst nicht alle Kinder nahmen es so locker. In Einzelfällen hörte man aus Impfboxen laute Schreie. Wenn ein Kind zu viel Angst habe, würde man nichts erzwingen, versichert Kinderärztin Denise Herzog. «Aber weinende Kinder gibt es in jeder Kinderarztpraxis. Das gehört dazu.» Das ärztliche Personal wurde für diesen Tag extra aufgestockt. Doch es läuft reibungslos, zieht Chefarzt Vogt nach zwei Stunden eine Zwischenbilanz. «Wir haben mit mehr Fragen gerechnet.»

Den Kindern wird ein Drittel der Dosis vom Impfstoff von Biontech/Pfizer verimpft. In vier Wochen steht dann die zweite Dosis an. Dann sind sie alle schon kleine Routiniers.

* Namen der Kinder und Eltern wurden geändert.