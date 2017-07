Roger Federer ist der Grösste aller Zeiten, da gibts nichts dran zu mäkeln. Alles andere wäre Majestätsbeleidigung. Vor allem nach dem Triumph kurz vor seinem 36. Geburtstag. Doch gewürdigt wird der King in der Schweiz zu wenig. Können Sie sich noch daran erinnern, als er sogar einmal von einem 19-jährigen Töffli-Buben bei der Wahl zum Schweizer Sportler des Jahres geschlagen wurde. Von einem Töfflibuben!

Man mag das jetzt als Schweizer Bescheidenheit abtun, in Ordnung. Aber diese Bescheidenheit müssen wir in Federers Fall ablegen. Es gibt wohl ausser Federer auf der ganzen Welt keinen Sportler, der ausserhalb seiner Heimat mehr gefeiert wird als in seinem Heimatland.

Und weil die Politik von Basel-Stadt und Baselland nicht vorwärtsmacht und zumindest einen kleinen Flughafen oder ein Stadiönli nach Federer benennen will, muss wohl die Privatwirtschaft einspringen.