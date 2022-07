Ein Monty Python auf Tour John Cleese in Basel: Herr Käse mag Emmentaler Der britische Komiker offenbart im Musical Theater seinen richtigen Namen und seine grosse Liebe zur Schweiz.

Mittlerweile seit acht Jahren auf Abschiedstour: John Cleese (82).

«Keine Angst!», beschwichtigt John Cleese zu Beginn seines Auftritts im Basler Musicaltheater: «Wenn ich während der Show abkratze, dann haben wir jemanden parat, der den Text verinnerlicht hat.» 90 kurzweilige, aber überraschungsarme Minuten später wird der 82-jährige Komiker am Samstagabend unter höflichem Beifall als Zugabe im Rollstuhl zurück auf die Bühne gekarrt, eine Krankenschwester hebt seinen leblosen Arm zum Gruss. So viel zur Klammer des Programms, das den Briten unter dem Titel «Last Time To See Me Before I Die» seit nunmehr acht Jahren auf Tour hält. Die aufgelegte Pointe, dass sein Basler Auftritt vor drei Jahren damit eigentlich Etikettenschwindel war, lässt der gross gewachsene Komiker ungenutzt verstreichen.

Was der annähernd ausverkaufte Saal im zukünftigen Hallenbad – auch auf diese Absurdität nimmt Cleese keinen Bezug – geboten bekommt, ist eine lose Revue aus Höhepunkten seiner Karriere. Neues Material ist spärlich gesät Cleese berichtet, wie es ihn zum Black Humour zog (eine der besseren Pointen des Abends: «Heute muss man wohl Humour Of Colour sagen») und auf der Leinwand werden Ausschnitte aus den Filmen und Sketches von Monty Python gezeigt, Szenen aus der Kultserie «Fawlty Towers» und schliesslich aus dem Spielfilm «A Fish Called Wanda» von 1988, den man mit etwas Wehmut als den letzten Volltreffer Cleeses sehen muss.

Neues Material ist spärlich gesät: eine gehässige, aber nicht ganz ausgearbeitete Stand-up-Einlage über die Unzulänglichkeiten von Hotels, eine Anekdote über die depressive Mutter, der er mit einem Auftragskiller drohte, und wiederholte Seitenhiebe auf Ex-Frau Nummer 3. Mit einer Reihe von flachen Nationalitätswitzen hebt Cleese das Tempo und senkt das Niveau. So erfährt man, dass italienische Männer einen Schnauzer tragen, weil sie aussehen wollten wie ihre Mutter. Oder dass man griechische Flugzeuge an den Haaren unter den Flügeln erkenne. Der zuvor angedrohte Verstoss gegen die Political Correctness, die Cleese ein Dorn im Auge sei, bleibt aus.

Bei Rheinschwimmenden dachte er an Flüchtlinge

Zumindest spontaner und sympathischer gerät die zweite Hälfte des Abends, bei der Cleese zuvor eingereichte Fragen als Sprungbrett für Erzählungen benutzt. Kurzzeitig blitzt sein Gespür für perfektes Timing auf, als er auf die Frage nach seinem unliebsten Monty-Python-Kollegen lange überlegt, um dann trocken zu sagen: «Ich konnte die alle nicht ausstehen.» Später lobt er die Schweiz als eines der wenigen Länder, das noch «funktioniere». Zürich könne er sich als Superstar durchaus als Wohnort vorstellen.

Und auch Basel hat einen Eindruck hinterlassen: Die Rhein-Schwimmenden mit ihren Säcken fände er prima, sagt Cleese. Nur: «Ich dachte zuerst, das seien Flüchtlinge.» Andere Antworten geraten so belanglos wie die gestellten Fragen. Ob er den ursprünglichen Namen seines Vaters (gebürtig Cheese) anzunehmen gedenke, will jemand wissen. «Es wäre womöglich der bessere Künstlername gewesen», antwortet Cleese. Sein liebster Schweizer Käse? «Emmentaler.»