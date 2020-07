Ein Museum in Kisten

Das Antikenmuseum schliesst für mehr als ein Jahr die Hälfte seiner Ausstellungsfläche. Per sofort. Die Erschütterungen durch den Bau des Parking Kunstmuseum würde dies erfordern. Die antiken Exponate werden in Kisten verpackt. In einer dürren Mitteilung kommunizierte das Museum am Montag, was eine Hiobsbotschaft sein müsste. Doch niemand kümmert’s – Hiob scheint im Urlaub zu sein.

Da baut ein privates Konsortium eine Tiefgarage und ein staatliches Museum packt einfach zusammen und begibt sich in den sofortigen Halbschlaf. Wo gibt es denn so was? Auf der anderen Strassenseite steht bekanntlich das Kunstmuseum. Mit grossem Aufwand wird dort sichergestellt, dass die Erschütterungen sich nicht nur im Rahmen halten, sondern auch dass der Betrieb aufrecht erhalten werden kann.

Beim Antikenmuseum scheinen andere Regeln zu gelten. Man erinnere sich an das Theater, als die publikumsfreie Skulpturenhalle geschlossen werden sollte. Welch ein Aufschrei. Und nun? Nichts. Wenn dies alles ist, was das Antikenmuseum an Emotionen freisetzen kann, fragt sich, ob die Kisten überhaupt wieder ausgepackt werden sollen.