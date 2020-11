Ein Pärkli statt 97 Parkplätze – die Dalbe soll begrünt werden

Familien müssen für den nächsten Spielplatz in die Breite oder über die Kantonsgrenze nach Birsfelden ausweichen. Dies will eine Gruppe Anwohner rund um die beiden SP-Politiker Lisa Mathys und Balthasar Wirz ändern. Ihre Vision: das Dalbe-Pärkli.

Entstehen soll der neue grüne Fleck direkt am Rhein am Ende des St.Alban-Rheinwegs anstelle der Sackgasse zwischen der Gabelung Mühleberg und der Wettsteinbrücke. An dieser exklusiven Lage hat es momentan 97 Parkplätze – und zwar solche mit einer Spezialregelung. Bis zu drei Stunden darf werktags dort gratis das Auto abgestellt werden, weshalb die Parkplätze oftmals von Personen genutzt werden, welche in die Stadt shoppen gehen.

Braucht breit abgestützte Idee aus dem Quartier

«Dieser Stadtraum ist ideal erschlossen und frei von Durchgangsverkehr», sagt Wirz. Die asphaltierte Fläche entspreche rund 25 Tennisfeldern. Für Mathys besonders widersprüchlich: Aktuell wird mit grossem Aufwand in unmittelbarer Nähe das neue Kunstmuseum-Parking gebaut, welches durch die Gratis-Parkplätze direkt konkurrenziert wird.

Schon vor zwei Jahren fragte die SP-Grossrätin deshalb die Regierung an, ob bei der gesetzlich vorgeschriebenen Kompensation des neuen Parkings der Abschnitt am St.Alban-Rheinweg in Frage käme. Die für sie unbefriedigende Antwort: Die insgesamt 210 zu kompensierenden Parkplätze seien bereits verplant. Doch die Regierung schrieb weiter: «Natürlich könnten bei einem nachgewiesenen Bedarf nach einer attraktiven Umgestaltung die Parkplätze am St.Alban-Rheinweg grundsätzlich auch ausserhalb von Erhaltungsmassnahmen aufgehoben werden.» Voraussetzung hierfür wäre eine breit abgestützte Idee für eine alternative, öffentliche Nutzung, die vonseiten des Quartiers an die Verwaltung herangetragen wird.

Genau das wollen Mathys und Wirz nun erreichen: Und tatsächlich verspricht ihre Visualisierung eine Bereicherung für das Quartier. Zu sehen sind ein kleiner Spielplatz, ein Beachvolleyballfeld und viel Grün. Nun wollen die beiden Ideen aus dem Quartier sammeln. Ihnen schwebt ein Erholungsraum für Quartierbewohner vor. «Jede Idee, die zu einem Vorstoss führt, belohnen wir mit einer Fähri-Fahrt», sagt Mathys.