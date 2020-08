Ein Prozess, kurz und schlüssig

Das Basler Strafgericht hatte über eines der sinnlosesten Verbrechen der Schweiz zu urteilen: den Mord der Alice F. (76) am 7-jährigen Ilias. Nach einem Tag Verhandlung haben die Richter das Urteil gesprochen: Alice F. wird verwahrt. Sie hat gemordet, doch in ihrem Wahn ist sie schuldunfähig.

Was dieser Staat nie und nimmer zu leisten vermochte, war es, den Mord zu verhindern. Umso mehr stand er in der Pflicht, ein rechtsstaatliches Verfahren durchzuführen, das der Grausamkeit und seinen Umständen gerecht wird. Auf der Opferseite galt es an die Familie zu denken, die dem Prozess beiwohnte. Es galt auch an die Täterseite zu denken, die selbst durch die Tat ihr Recht auf angemessene Verteidigung nicht verloren hat.