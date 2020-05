Ein Sender sucht seine Botschaft: Telebasel und die ungewisse Zukunft

Telebasel ist das «erfolgreichste regionale TV- und Online-Medienunternehmen der Schweiz», heisst es in einer Stellenausschreibung. Wo die meisten Medien unter einem Einbruch der Werbeeinnahmen klagen, vermeldet der Sender in einer Medienmitteilung eine Steigerung des Werbeaufkommens. Als Onlinemedium könne Telebasel in der Coronakrise bei den Zugriffszahlen zudem den grössten Anstieg verzeichnen. Während andere Medienunternehmen ihre Redaktionen auf Kurzarbeit gesetzt haben, habe Telebasel zudem acht neue Stellen besetzt.

2012 übernahm Medienmann Roger Thiriet an Stelle des Basler Regierungsrats Christoph Brutschin das Präsidium der Stiftung. Nur bis zu einer Struktur- und Statutenreform wollte er im Amt bleiben. Ein Jahr später trat Bornhäusser dem Stiftungsrat bei; er hatte sich als visionsreicher Promotor beim staatlichen Wirtschaftsförderprogramm I-Net empfohlen sowie als Berater von Vice Switzerland; ein kurz darauf eingestelltes Magazin. Während Thiriet sich mit Statuenfragen herumschlug, entwarf Bornhäusser das neue Telebasel, das im Verlauf des Jahres 2015 Konturen bekam – und die alte Crew um den Kämpen Willy Surbeck an den Rand und dann darüber hinaus drängte. Bornhäusser war in der dreiköpfigen Findungskommission, die Karin Müller zur neuen Chefredaktorin kürte. Und als 2018 der langjährige Geschäftsführer Dominique Prétôt den Sender verliess, übernahm Bornhäusser auch dessen Funktion – ad interim, wie er sie auch heute noch nominell besetzt.

Die politische Einmischung ist begründet. Telebasel ist ein Unikat in der schweizerischen Medienlandschaft. Alle zivilgesellschaftlichen Kreise waren bei der Gründung der Stiftung Telebasel eingebunden. Der Kanton machte der Stiftung dazu ein ausserordentliches Geschenk. Als Entgelt für die Nutzung öffentlichen Grunds und Bodens wurde der Betreiber des TV-Kabelnetzes (zunächst Balcab, dann Cablecom, heute UPC) während dreissig Jahre verpflichtet, eine Abgabe zu entrichten. So erhält Telebasel noch bis 2027 jährlich 1,6 Millionen Franken.

Augenscheinlich wurde es bei Bornhäussers Befragung des Messe-Chefs Ueli Vischer vor laufender Kamera. Er inszenierte sie als besserwisserisches Streitgespräch. Intern war ihm vor der Sendung abgeraten worden, als kommerzieller Geschäftsführer auch redaktioneller Gesprächsführer zu sein. Den Einwand schlug er in den Wind. Nun hat sich der Ombudsmann mit einer Beschwerde zu befassen, Basler Politiker fordern seine Absetzung und Nationalrat Christoph Eymann fragt die Stiftungsräte in einem Brief: «Wer kontrolliert hier eigentlich wen?»

Es war die Zeit, in der Telebasel zuerst einen grossen Teil der Redaktion und später die Zuschauer verlor, auf deren Interesse man sich eigentlich neu hatte konzentrieren wollen. Selbst der damalige Regierungspräsident Guy Morin gab freimütig zu, er schalte den Regionalsender seit dessen Relaunch nicht mehr ein. Es war die Phase, in der sich Bornhäusser auf der Redaktion einen Ruf als Helikoptermanager eintrug. Einmal in der Woche tauchte er auf, wirbelte alles durcheinander und verliess die Räumlichkeiten bald wieder. Nur, dass er sich nicht angeflogen kam, dafür sich aber mit seinem Porsche wieder aus dem Staub machte.

Auf vergangenen Mittwoch war die Stiftungsratssitzung terminiert, an der die Beschlüsse gefasst werden sollten, mit denen die drängenden Fragen beantwortet worden wären: Welche Partnerschaften ist Telebasel bereit einzugehen? Was ist künftig die richtige Trägerschaft? Wer ist der neue Stiftungspräsident? Was ist die richtige Organisationsform? Die Nachfolge von Thiriet war darin ebenso enthalten wie die Zukunft Bornhäussers. Doch es kam erneut anders.

Die Corona-Dynamik hat den Sender mit Wucht erfasst

Die Coronakrise und der Lockdown setzten bei Telebasel eine eigene Dynamik frei. Bornhäusser hatte freie Fahrt, freie Zeit und «Spass», wie er sagt. Die Chefredaktion war nahezu verwaist: Chefredaktorin Karin Müller war bis zum Ausbruch der Krise in den USA und musste dann in eine zweiwöchige Quarantäne, Newschef Adrian Plachesi hatte bereits gekündigt. «In einer Ausnahmesituation haben wir eine Ausnahmestruktur gemacht», sagt Müller. Das heisst: Bornhäusser installierte sich fest im Studio, nahm an jeder Sitzung teil, stampfte neue Coronasendungen aus dem Boden. Er pushte die Online-Redaktion, dass diese ihren Output vervielfachte. «Wir haben das Programm komplett umgestellt», sagt Bornhäusser und formuliert einen hohen Anspruch: «Wir wollen in der Region das Primärmedium sein.»

Die Stimmung auf der Redaktion, das bestätigen mehrere Journalisten, ist aktuell sehr gut. Trotz den teils stundenlangen Monologen, die Bornhäusser an seinen «All-Hands-Meetings» zu halten pflegt und die gespickt sind mit Spitzen gegen einzelne Mitarbeiter. «Wir haben in der Redaktion keine Kurzarbeit, sind bei acht neuen Freelancern daran, Festanstellungen vorzunehmen», sagt Müller. Das Team sei über sich hinausgewachsen, jeder übernehme zusätzliche oder andere Funktionen. Teilweise gute Formate sind das Resultat: Expertenrunden zu Coronafragen etwa. Daneben organisiert Telebasel für Basler Künstler publikumsfreie Gigs für die Zuschauer zu Hause.

Für das Gewerbe präsentiert sich der Sender als Sprachrohr mit der Aktion «gemeinsam gegen Corona». Und Moderator Dani von Wattenwyl liest täglich ein selbst geschriebenes Gedicht zum Thema vor. Es gibt kein Halten mehr. Die Lust am Tun hat allerdings den Restraum an Reflexion verschwinden lassen, was eigentlich zu tun ist. Das missglückte Vischer-Interview von Bornhäusser – nun in Personalunion Geschäftsführer, Programmchef und Chefredaktor – war der sichtbarste Ausdruck davon. Oder wie sich Bornhäusser im «Talk» als FCB-Experte aufspielte und dabei sagte, was jeder Stadiongänger zu denken vermag. Weniger sichtbar ist bisher geblieben, dass Bornhäusser als Tally-Wejl-Verwaltungsrat den Sender in selektiver Weise über die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des Basler Modeunternehmens berichten liess, ohne die Zusammenhänge offenzulegen.

Damit liegen die Mehrfachbrüche offen, die der quasi öffentlich-rechtliche Sender in den Nach-Corona-Monaten zu heilen hat. Strategisch gilt es die Frage zu beantworten, ob Telebasel tatsächlich die kritische Grösse hat, um allein im Medienwandel zu bestehen. Gespräche dazu wurden geführt und müssen aber unter den neuen Umständen neu geführt werden. Eine neue Organisation muss sich etablieren, die Selbstläufer wie Bornhäusser automatisch wieder einfangen. Und neues Personal braucht der Sender vom Präsidium bis zur Redaktion, die dieses Programm auch repräsentieren.

Denn auch die Redaktion, welche die Fahne des Journalismus hochhalten könnte, ist ausgedünnt und eine baldige Besserung ist derzeit nicht in Sicht. Am Montag hat Adrian Plachesi seinen letzten Arbeitstag bei Telebasel. Für ihn in seiner Funktion als Leiter der Newsredaktion läuft die eingangs erwähnte Stellenausschreibung erst jetzt. Die Nachfolge für die Talkmoderation ist ebenso wenig geklärt wie die Stelle des neuen Anchormans.