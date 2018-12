Im Alter von 73 Jahren ist unser langjähriger SVP-Grossrat Toni Casagrande verstorben. Er war seit 2005 als Vertreter des Wahlkreises «Kleinbasel» Mitglied des Grossen Rates und als engagiertes Mitglied vor allem in der Justiz-, Sicherheits- und Sportkommission (JSSK) tätig. In den letzten Jahren wohnte er in Riehen. Sein Engagement in der JSSK kam nicht zufällig. Zeitlebens war Toni Casagrande ein engagierter Sicherheitsexperte, der sich beruflich und ehrenamtlich in vielen Verbänden betätigt hat.

Bekannt wurde er mit seinem in Basel geführten Waffengeschäft, das er als Unternehmer viele Jahre erfolgreich führte. Dieses Engagement und sein Einsatz für eine freie und unabhängige Schweiz führten ihn zur SVP, wo er auf Anhieb in den Grossen Rat gewählt wurde. Dort, aber auch in Partei und Fraktion, fiel er als loyaler und zuverlässiger Kollege auf, der sich prononciert einbrachte. Er stellte immer eine wichtige Stütze für unsere Partei dar. Gerade in der für uns wichtigen Sicherheitspolitik konnten wir stets von seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz profitieren.

Toni Casagrande war auch im Privaten ein sehr umgänglicher Kollege. Als gebürtiger Seeländer spürte man seine Herzlichkeit nicht nur in der Dialektik, sondern auch im persönlichen Umgang. So war er sich nie zu schade, als aktives Mitglied in Schützenvereinen, uns an Feldschiessen sachkundig zur Seite zu stehen. Der eine oder andere Treffer «ins Schwarze» ging auf sein Konto.

In den vergangenen Jahren kämpfte er mit einer unheilbaren Krankheit, die er in bewundernswerter Weise ertrug. Bis zuletzt blieb er seinen Prinzipien treu und arbeitete loyal und engagiert mit.

Mit Toni Casagrande verliert die SVP einen treuen Freund und loyalen Weggefährten. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren.





* Der Autor Lorenz Nägelin ist Präsident der SVP Basel-Stadt.