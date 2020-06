Ein Verein kommt der UNESCO-Pflicht nach: Cliquen sollen ihre Archive öffnen

Wie gingen die Fasnächtler mit der Situation während des Zweiten Weltkriegs um? Sie teilten aus – auf alle Seiten, leider.

Er het’s wie d Jude,

jagsch-en dervo,

so duet är wider

hinde-n-yne ko.

Mit dieser Pointe beendete der Basler Schnitzelbank d Pfannefligger im Jahr 1939 seinen Vers über Ernst Leonhardt, seines Zeichens Gauführer der Nationalen Front in Basel, der trotz gerichtlichem Verbot stets sein Ziel weiterverfolgte, die Schweiz zu einem nationalsozialistischen Führerstaat zu formen. Der antinazistische, zugleich aber auch antisemitische Vers lässt aufhorchen: wie behandelte die Fasnacht in ihren Sujets den Nationalsozialismus und die Juden?

Die Strassenfasnacht war in den Kriegsjahren 1940 bis 1945 verboten gewesen, das galt auch für das Absingen von Schnitzelbänken in öffentlichen Lokalen sowie die Verbreitung jeglicher Fasnachtsliteratur. Entsprechend rar sind für diesen Zeitraum Quellen in Form von Fasnachtszetteln und -zeitungen, mit Ausnahme der Manuskripte für die Rahmenstücke des Monstrekonzerts (Drummeli), das auch während des Zweiten Weltkrieges stattfand.

Es wurde Zensur geübt und Zurückhaltung war geboten, um den Nachbarn Deutschland nicht zu verärgern. Bereits im Vorfeld des Krieges wurde bei vielen Schnitzelbankversen eingegriffen, indem in den gedruckten Schnitzelbankbüchlein, die nach der Fasnacht erschienen sind, beanstandete Verse entweder ausgelassen, oder mit einem Totenkopf, bisweilen mit dem Vermerk «Gift», ersetzt wurden.

Die Ideologie der Nazis und die Politik Bundesberns wurden hingegen offen von den Fasnächtlern persifliert. So bemängelte 1934 die Fasnachtsclique Alti Stainlemer mit ihrem Sujet «Dr z Laidgenessisch Gummirugge» fehlendes Rückgrat in der Haltung des Bundesrates gegenüber Deutschland. Die Pressefreiheit sei in Gefahr, Frontisten können in der Schweiz ihr Unwesen treiben, und wenn Deutschland wütend sei, werde klein beigegeben. Der Vorwurf erinnert an einen Zwischenfall am Badischen Bahnhof, als die Basler Polizei wütende Demonstranten gewaltsam daran hinderte, die Hakenkreuzfahne zu entfernen. Der Schnitzelbank G’schiedene pointierte die Szene 1934 so:

Bim Badisch Bahnhof

arg rumorts

Vo wegenem Hoggekryz.

Und d Polizei, wie anderorts,

Haut au bi uns uf d Lyt.

Doch im Gedräng,

ganz intensiv

Haut sy au noh uf d Detektiv.

Es läbi drum Gerächtigkait,

Denn do hets nur

die rächte braicht!

Den hiesigen Frontisten schlug ein eisiger Wind entgegen. Der Schnitzelbank Fidleburger attestierte 1935 dem Gauführer Leonhardt Gicht im Kopf und dass das Basler Volk genug vom Rassenmist habe. D Rennstall-Lappi wünschte gleichen Jahres den Frontisten, die ein Hakenkreuz an die Synagoge gemalt hatten, gar den Tod. 1939 wurde Ernst Leonhardt auch zur Zielscheibe der Runzle-Clique, nachdem ein Auto seines Volksbundes Feuer gefangen hatte. Hätte man gewusst, wer darinsitze, so hätte man es lieber weiterbrennen lassen.

Wie ist nun aber der antisemitische Teil «Er het’s wie d Jude, jagsch-en dervo, so duet är wider hinde-n-yne ko» zu verstehen? Im Grenzraum Basel versuchten jüdische und politische Flüchtlinge aus Deutschland in die Schweiz zu fliehen. An der Grenze aufgegriffene Flüchtlinge wurden zurückgewiesen. Das Grenzkorps handelte strikt nach den Anweisungen von Bundesbern, dessen Haltung sich in der 1942 geprägten Parole «Das Boot ist voll» manifestierte. Wer es als Flüchtling bis Basel schaffte, durfte ab 1935, als Fritz Brechbühl zum Regierungsrat gewählt wurde und sich immer wieder den Anweisungen Berns widersetzte, zumindest auf einen kurzen Aufenthalt bis zu seiner Weiterreise hoffen.

Die Flüchtlingsthematik hatte schon 1934 die Fasnachtsclique Schnurebegge aufgenommen. Sie sah allerdings nicht in den Flüchtlingen, sondern im braunen Gedankengut die grosse Gefahr. Und gegen die sei auch der Grenzschutz keine wirksame Methode. Der Schnitzelbank d Wälleryter ermutigte 1939 Helvetia, das von Adolf verteufelte Judenvolk reinzulassen, denn im Schatten ihres Hinterns hätten alle Juden Platz.

Es gab aber auch offene antisemitische Töne. So zum Beispiel die Handvoll Schnitzelbänke, die in den Jahren 1934/35 die Warenhäuser und «Kleiderjuden» kritisierten, die mit «Judentricks» und Umgehung von Gesetzen den dummen Leuten etwas verkaufen wollten.

Ob das Gleichnis zwischen den Juden und Leonhardt auf die Umgehung von Gesetzen oder auf den Versuch anspielte, trotz Rauswurf wieder zurückzukommen, spielt keine Rolle. Unerwünscht schienen bei den d Pfannefligger beide zu sein. Ähnlich schillernd liess der Schnitzelbank Allotria den Basler Daig den Dienstmädchen-Mangel beklagen. Man kann die «Pointe» ahnen...

D Frau Sarasi

isch uss-em Hiisli,

Der Adolf will’re d’Anna neh,

Sie klagt der Gygene

gar grislig,

Es gäb bald kaini Maidli meh.

Doch die sait kegg

und zimlig kalt

Jetzt nimmt-me

Judemaidli halt,

My Ma duet denn schtatt

d Dorothe

(Der letzte Vers wurde nicht mehr gedruckt.)

Alain Grimm - Projektleiter Dokumentation Basler Fasnacht und Aktiver