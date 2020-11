Einbruch um 62 Prozent: Basler Hotels verzeichnen deutlich weniger Übernachtungen

Im Oktober 2020 wurden 48'887 Übernachtungen in Basler Hotels gezählt. Das sind 10 Prozent weniger als noch im September und 62,4 Prozent weniger als noch im Oktober 2019.

63 von 64 Betrieben in Basel empfingen im Oktober Gäste. Die vorhandenen Zimmer waren im Schnitt zu 24.4 Prozent ausgelastet, so der Kanton. Dieser Wert ist gegenüber dem Vorjahresmonat um 46,8 Prozent gesunken. Am tiefsten lag die Nettozimmerauslastung mit 13,9 Prozent am Sonntag, den 25. Oktober 2020, am höchsten am Samstag, den 3. Oktober 2020 mit 32,6 Prozent.