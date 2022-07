Einbruchsdiebstahl Brachialgewalt nun auch in Basel: Bancomat im Bell-Restaurant gesprengt Vier Unbekannte gingen am Samstag früh nicht gerade zimperlich vor: Bei der Sprengung des Bancomaten an der Elsässerstrasse entstand ein beträchtlicher Sachschaden. Die Täter entwischten auf Motorrollern.

Ein Bild aus dem Archiv: Im linken Teil des Gebäudes befinden sich das Restaurant und der Bancomat. Martin Toengi

Durchschnittlich wird in der Schweiz alle 16 Tage ein Bancomat gesprengt, wie die Bundespolizei Fedpol im Frühling bekannt gab. Meist aber geschieht dies in ländlicheren Gegenden, so geschehen im vergangenen Jahr etwa in Aesch und Oberwil. Nun schlug eine unbekannte Täterschaft an der Elsässerstrasse in Basel zu, und zwar am frühen Samstagmorgen um 4 Uhr, wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilt.

Gemäss Recherchen der bz handelt es sich um jenen Automaten, der sich im Restaurant des Fleischverarbeiters Bell an der Elsässerstrasse 174 befindet. Er gehört der Bank Cler. Anwohnende berichteten gegenüber dieser Zeitung von einer hörbaren Explosion und zerklirrenden Fensterscheiben am Samstag in der Früh. Ausserdem sei der Bereich um das Firmengelände von Bell bis in den Morgen hinein von der Polizei gesperrt worden. Verletzt wurde beim Einbruchsdiebstahl laut der Staatsanwaltschaft aber niemand.

Keine Verletzte

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass die Täterschaft das Restaurant nach dem gewaltsamen Öffnen der Eingangstür betraten und den darin befindlichen Bancomat auf noch unbekannte Art und Weise aufsprengten. «Dabei entstand erheblicher Sachschaden im Restaurant», teilt die Staatsanwaltschaft mit. Nähere Details dazu waren bis dato nicht zu erörtern; die Medienstelle von Bell war am Sonntag nicht erreichbar.

Nachdem die vier Täter das Bargeld behändigt hatten, flüchteten sie auf zwei Motorrollern - einer schwarz, der andere blau - durch die Elsässerstrasse in Richtung Voltaplatz, wobei einer der Täter eine schwarze Umhängetasche trug. Eine sofortige Fahndung verlief erfolglos.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.