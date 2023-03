Jahresbilanz 2022 Krisenjahr: Die Migros Basel machte weniger Umsatz und Gewinn als im Vorjahr Der Detailhandel stand selten so unter Druck wie im letzten Jahr: Inflation, eine unsichere geopolitische Lage und Corona-Wirren setzten auch der Migros Basel zu: Die Genossenschaft verzeichnete einen leichten Gewinnrückgang.

Rund 942 Millionen Franken Umsatz machte die Genossenschaft im Geschäftsjahr 2022. Niz / BLZ

Das auf die Leinwand projizierte Bild vom Baum im Sturm hätte es zum Auftakt der Medienkonferenz im MParc Dreispitz wohl nicht gebraucht: Dass auch die Migros Basel nicht unbeschadet aus dem Krisenjahr 2022 hervorgeht, war zu erwarten.

Inflation, geopolitische Unsicherheit und Energiekrise hatten tatsächlich einen spürbaren Einfluss auf das Kaufverhalten der Migros-Kundschaft: Rund 942 Millionen Franken Umsatz machte die Genossenschaft im Geschäftsjahr 2022 – das sind rund 3,4 Prozent weniger als im Vorjahr.

«Ein solides Geschäftsergebnis in speziellen Zeiten», kommentierte der Finanzverantwortliche der Migros, Stefan Warthmann, am Mittwoch optimistisch. Der Gewinn ging gegenüber dem Vorjahr um 26,7 Prozent auf 14,5 Millionen Franken zurück.

Man habe aber beobachten können, dass die Frequenz in den Läden wieder stark zunehme, sagte die Migros-Geschäftsführerin Anita Weckherlin. Darauf zielen auch die diversen Verkaufsstrategien ab, die in erster Linie auf den Trend nach bewusster Ernährung und Selbstgemachtem hinzielen.

Nähen und Häkeln im Bastel-Pop-up

So habe sich die im Oktober neu lancierte Verkaufsfläche eines Kreativ-Pop-ups bewährt: «Die Nachfrage nach Heimwerk- und Bastelmaterial hat während Corona zugenommen und ist aktuell immer noch sehr stark», sagt die Kommunikationsverantwortliche Selina Meyer.

In der vom Supermarkt separierten Fläche werden saisonal gewichtet im Winter eher Bastelutensilien und in den Frühlingsmonaten Dekoration für Balkone und Heimgarten angeboten. Momentan ist das Angebot nur im MParc Dreispitz zu finden, weitere Standorte und Formate werden geprüft.

Statt sich wie Konkurrent Coop auf die Präsenz in den Quartieren zu konzentrieren, will sich die Migros auch in näherer Zukunft auf den Ausbau ihrer grossen Filialen konzentrieren. Am Bahnhofsstandort sollen eine Sushi-Mania-Theke sowie eine Kaffeebar entstehen.