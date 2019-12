Eine Chance, aus Fehlern zu lernen

Die Aufsichtskommission des Basler Parlaments will das Baudesaster beim Biozentrum gründlich untersuchen. Das ist zu begrüssen. Sie will dafür eine Parlamentarische Untersuchungskommission (PUK) einsetzen, die weitgehende Befugnisse hat. Dies ist zwar mit grosser Kelle angerichtet, doch vertretbar angesichts eines Turmbaus, dessen Probleme babylonische Auswüchse annehmen.

Aber: Mit einer PUK wird die Aufarbeitung zu einer rein baselstädtischen Angelegenheit, was der Ausgangslage nicht gerecht wird. Zwar hat die Stadt als Standortkanton die Federführung beim Bau, doch die Bauherrschaft liegt paritätisch bei beiden Trägern der Universität, bei Basel-Stadt und Basel-Landschaft. Eine Aufarbeitung hat entsprechend ebenso paritätisch zu erfolgen – was mangels Rechtsgrundlage mit einer PUK schwierig zu organisieren ist.

In der Pflicht steht damit eigentlich die bestehende interparlamentarische Geschäftsprüfungskommission für Universitätsbelange. Das mit Land- und Grossräten bestückte Gremium ist in der Vergangenheit nicht durch Eigenständigkeit aufgefallen, was aber nicht so bleiben muss.

Es stellt sich die Frage an beide Parlamente: Üben sie sich mit einer Untersuchung nur in Schuldzuweisung und Selbstinszenierung oder sind sie tatsächlich daran interessiert, aus den Baufehlern zu lernen? Es würde sich lohnen. Doch dafür müssen sie sich auf ein gemeinsames Vorgehen einigen.