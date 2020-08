Eine Durchführung nur in der Fantasie möglich: Die Fantasy Basel fällt 2020 aus

The Swiss Comic Con, die Macher der Fantasy Basel, haben sich dazu entschlossen, ihren Grossevent erneut zu verschieben. Ursprünglich hätte der Anlass im Mai dieses Jahres stattfinden sollen. Wegen der ausgebrochenen Coronapandemie wurde er aber verschoben. Neu hätte die Fantasy Basel vom 13. bis 15. November stattfinden sollen.

Da die Pandemie aber nach wie vor andauert, hat sich The Swiss Comic Con dazu entschieden, dass der Grossevent im 2020 nicht stattfinden wird. Das neue Datum, das sich alle Fans eintragen können, ist der 13. bis 15. Mai 2021. Dies teilten die Verantwortlichen auf ihrer Website mit. Bis zuletzt habe man gehofft, den Anlass im November doch noch realisieren zu können. Doch das Ausbleiben von Ausstellern sowie die aktuellen Entwicklungen rund um das Coronavirus und die wohl unmögliche Anreise von Stars aus den USA machen diese Hoffnung zu nichte.

Gewohnt einzigartige Stimmung nicht möglich

The Swiss Comic Con lebt in den Worten der Veranstalter von ihrer Vielfalt, ihrer Grösse und vor allem auch von der herzlichen Nähe und Freude der Besunchenden. Doch ein solch unbeschwertes und fröhliches Zusammensein wie es zur Veranstaltung gehört, sei aktuell schlichtweg nicht möglich. Die gewohnte einzigartige Stimmung wäre in dieser Form zur Zeit nicht erlebbar.

Die Gesundheit der Besuchenden sowie Mitarbeitenden ist wichtiger, als die Durchführung des Events, welche sowieso mit nicht einschätzbaren Risiken verbunden wäre. So schreiben die Veranstalter auf ihrer Website.

Zweiter digitaler Event für Fans

Doch die Fans gehen im November nicht ganz leer aus. Wie schon im Mai gibt es ein digitales Festival-Erlebnis vom 13. bis 15. November, inklusive Cosplay Contest. Details zum Programm werden noch bekannt gegeben.

Bereits gekaufte Tickets für November behalten ihr Gültigkeit für die Comic Con im nächsten Jahr. In den kommenden Tagen werden die Veranstalter ausserdem über Rückgabemöglichkeiten informieren.