Eine Hommage an die Quartierläden: Immer da, immer offen

Unter der Woche bin ich weg, bevor er zum ersten Mal mit schwerer Ware übers Trottoir rattert. An den Wochenenden aber höre ich ihn eigentlich immer, kurz bevor ich aufstehe. Kiste für Kiste rollt der Schwiegersohn der Inhaberin vor den Laden. Kisten mit Früchten, Kisten mit Gemüse, Kisten mit Wassermelonen, Kisten mit Mineralwasser. Um 9 Uhr öffnet der Laden, um 22 Uhr schliesst er, meist allerdings etwas später. 365 Tage im Jahr. Abends rollt der junge Mann die Kisten wieder ins Depot in einem etwas abgeranzten Wohnblock aus den 80er-Jahren, dessen grosser Eingang wie ein Schlund wirkt, in dem alles über Nacht verschwindet.

Über die ganze Stadt verteilt finden sich diese Läden. Meist werden sie von Familien geführt, so wie «mein» Laden um die Ecke. Ihre Inhaber, oft türkischer oder indischer Herkunft, sind an Verlässlichkeit kaum zu überbieten, auch nicht in der Improvisationskunst: Die Coronakrise bewältigen sie teils mit sehr charmanten Einfällen. Seien es Kisten, welche die Kunden daran hindern, zu nahe an die Kassiererin oder den Kassierer zu treten. Seien es selbst gebastelte kleine Schutzwände aus Plexiglas an der Kasse.

Kleine Typologie von visuell «lauten» Geschäften

Unser Fotograf Roland Schmid hat sich diese Woche in der Stadt umgesehen und einige dieser Läden aus möglichst «neutraler» Perspektive abgelichtet. Aus der daraus entstandenen kleinen Typologie lassen sich ein paar Gemeinsamkeiten erkennen. So sind viele dieser Läden in den Sockelgeschossen von Gebäuden beheimatet, deren Entstehungsjahre und vor allem baulicher Zustand eher auf tiefere Mietzinse schliessen lassen. Meist gehören ausserdem (in vielen Fällen etwas ausgeblichene) Sonnenstoren zum Erscheinungsbild. Warenangebot und andere spezielle Leistungen werden mit einer Vielzahl von verschiedenen Aushängen auf verschiedenen Informationsträgern angepriesen. Diese machen das Erscheinungsbild der Quartierläden insgesamt bunt, im schweizerisch-geordneten Stadtbild wirken sie teilweise fremd, visuell «laut».

Genaue Angaben darüber, wie viele solcher Gemischtwarenläden es in der Stadt Basel gibt, sind nicht erhältlich. Das Statistische Amt des Kantons hat uns freundlicherweise einen Annäherungswert geliefert. Dank der Statistik zum «Detailhandel mit Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken und Tabakwaren (in Verkaufsräumen)» mit weniger als zehn Beschäftigten dürften wir der Sache näher kommen. Zwischen 2011 und 2017 erfassten die Behörden jährlich zwischen 146 und 160 solcher Betriebe. Zieht man die Handvoll Läden der Grossverteiler ab, die bewusst klein gehalten werden (Coop Pronto oder Filialen von Spar), kommt man gut und gern auf 120 solcher Quartierläden. Deren geografische Verteilung ist offensichtlich: In dicht besiedelten Quartieren wie Gundeldingen, Klybeck, Matthäus oder Iselin finden sie sich deutlich häufiger als in Wohnvierteln.

Diese kleine Hommage soll aber auch an etwas anderes erinnern: Die Stadt lebt derzeit im Lockdown – und dieser betrifft vor allem die alte Kernstadt. Das Leben findet vor allem in den Aussenquartieren statt. Läden wie die oben abgebildeten werden in dieser Zeit noch mehr zu einem wichtigen sozialen Brennpunkt.