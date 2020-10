Eine Schweiz, die nicht auf die Katastrophe vorbereitet war: Basler Fotograf veröffentlicht Fotobuch

Die Bilder stehen ja sehr für sich. Die geschlossenen Grenzübergänge wirken sehr zusammengeschustert. Was erzählen die Bilder über die Schweiz?

Ich finde, es menschelt sehr in diesen Bildern. Viele Grenzen wirken, als hätte irgendjemand mal beim Werkhof nachgefragt, welche Materialien denn so zur Verfügung stünden, um die Grenze zu schliessen. Ich habe das Gefühl, die Schweiz war gar nicht bereit für diese Übung. Alles war improvisiert und jede Region hat ein bisschen eigene Ansätze verfolgt. Was im Widerspruch stand zur Ernsthaftigkeit der Armeechefs in den Pressekonferenzen. Dieser Pragmatismus hat einen eigenen Charme, einen Humor auch, deswegen habe ich schliesslich darauf verzichtet, Menschen abzubilden. Ich musste oft schmunzeln. In manchen Fällen haben die Leute ja wirklich auch ästhetische Überlegungen angestellt. Gerade in der Umgebung Basel ist alles sehr leicht gehalten, in der Ostschweiz arbeitete man mehr mit Beton.

Hätten Sie denn spezielle Erlebnisse mit Menschen gehabt?

Ja sicher, zum Teil sehr berührende. In Schaffhausen habe ich eine portugiesische Familie getroffen: auf der deutschen Seite die Grosseltern, auf der Schweizer Seite ein kleines Baby und seine Eltern. Die Familie hat den Sonntagnachmittag miteinander verbracht und dabei alle Massnahmen eingehalten, beispielsweise auch nicht das Baby rübergegeben. Ich habe auch illegale Grenzübergänger getroffen, Liebespaare auch. Solche Momente habe ich schon auch festgehalten, aber im Buch wollte ich mich auf die Menschenleere konzentrieren.

Spielen Grenzen in Ihrem Leben eine grosse Rolle?

Dafür habe ich viel nachgedacht. Meine Biografie hat zumindest viel mit Grenzen zu tun. Ich habe Schweizer, sogar Basler Wurzeln, bin aber in Deutschland aufgewachsen. Nach dem Abitur hat es mich aber sofort hierhin gezogen. Schon als Kind hatte ich eine Faszination dafür, ennet der Grenze zu sein. Die anderen Ortsschilder, die Architektur – mir hat das immer gefallen.