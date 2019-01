Man könnte es verstehen, wenn die Baselbieter Spitalverantwortlichen an unseren demokratischen Prozessen verzweifelten. Vor sieben Jahren wurde das Kantonsspital Baselland (KSBL) überstürzt in den liberalisierten Gesundheitswettbewerb geworfen. Regierung und Landrat machten damals einen schlechten Job.

Was tun nach diesem von der Politik verschuldeten Fehlstart? Im Herbst 2014 entwarfen die Spitzen von KSBL und Universitätsspital Basel an einem Workshop das Grundkonzept einer gemeinsamen Spitalgruppe, weil sie nach Prüfung aller Alternativen darin den einzigen Ausweg sahen, um in eben diesem Gesundheitswettbewerb überhaupt noch eine Chance zu haben – notabene unter bewusster Aufgabe des Spitals Laufen.

Jetzt, viereinhalb Jahre später, nach einem der umfassendsten und intensivsten Ausarbeitungs- und Vernehmlassungsprozesse in der Geschichte des Kantons, steht der Volksentscheid über diese Fusion an. In dieser überlangen Zeitspanne ist das KSBL derart in Misskredit geraten, dass nicht nur Patienten und Teile der verunsicherten Belegschaft davon gelaufen sind, sondern sich vor allem in linken Stadtkreisen das Bild eines Landspitals festgesetzt hat, das aufgrund seiner schlechten Bilanzen für die Fusion mit dem eigenen Unispital ein Klumpenrisiko darstellt.

Die Baselbieter Politiker stimmen ins Klagelied über die schlechten Zahlen ein und produzieren weiter munter Widersprüchliches: Erhalt der Notfallstrukturen in Laufen, Erhalt der Bettenstruktur auf dem Bruderholz, beides zulasten des Steuerzahlers, aber die Einforderung bester Rahmenbedingungen für die Privatspitäler. Diese dürfen ebenfalls mitmischen und schiessen aus wirtschaftlichem Eigeninteresse gegen den Umbau des Standorts Bruderholz zu einer modernen Tagesklinik.

Ja, als Verantwortlicher des Kantonsspitals könnte man an unseren demokratischen Prozessen verzweifeln – wenn nicht klar wäre, dass man als öffentlich-rechtliche Anstalt seinem Eigentümer, dem Kanton und seinen Bürgerinnen und Bürgern, verpflichtet ist. Letztere entscheiden am 10. Februar erst in zweiter Linie über eine Fusion zweier Spitäler.

In erster Linie ist es ein Grundsatzentscheid, ob Spitalversorgung, klinische Forschung und medizinische Ausbildung vorrangige Hoheitsaufgaben des Staates bleiben sollen. Denn offensichtlich ist: Nach einem Fusions-Nein wäre das KSBL in seiner jetzigen Form nicht überlebensfähig. Zwangsläufig müsste die Verantwortung für gewisse Versorgungsteile an private Anbieter übergehen.

Was im zunehmend gehässig geführten Abstimmungskampf vergessen geht: Bei einem Jahrhundertprojekt geht es um die grossen Züge. Es entbehrt jeder Logik, dass die von der führenden Pharmaindustrie angetriebene zweitstärkste Wirtschaftsregion samt ihrer bedeutenden Universität im Gesundheitswettbewerb bloss mit dem achtgrössten öffentlich-rechtlichen Spital bestehen soll.

Die nächste, unmittelbar bevorstehende medizinische Revolution ist die intelligente Operations-Robotik, und diese wird teuer werden. Zu teuer für zwei nur wenige Kilometer auseinanderliegende, konkurrenzierende und erst noch zu kleine kantonale Spitäler.

Doch ist die von den Fusionsgegnern beschworene «Small is beautiful»-Spitalromantik nicht nur anachronistisch, sie will auch einen natürlichen Entwicklungsschritt in der pragmatischen Partnerschaft der beiden Basel unterlaufen: Selbstverständlich muss nach der gemeinsamen Uni-Trägerschaft und der Fusion der Kinderspitäler auch das Unispital von beiden Basel zusammengeführt werden. Dies ist keine in einem Parteiprogramm geborene Theorie, sondern in jahrelanger Praxis gereifte Erkenntnis.

Wenn dieses auf breitester Basis von Dutzenden von klugen Köpfen ausgearbeitete, klar fokussierte Partnerschaftsprojekt scheitert – ja, was für ein anderes Vorhaben soll dann in Zukunft überhaupt noch gelingen? Scheitert die Spitalfusion an der Urne, kann man künftig solche Grossprojekte von vornherein bleiben lassen und damit eine gigantische Zeit- und Energieverschwendung vermeiden.

Eine solch entmutigende Denkblockade kann keine Perspektive für eine dynamische Zukunftsgestaltung der beiden Basel sein.

