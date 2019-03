Ein Kondolenzanlass für die Angehörigen von Ilias M. findet am Sonntag, 31. März, im Basler Gotthelfschulhaus statt. Dies auf Wunsch der Familie, da sie sehr viele Rückmeldungen nach der Bluttat vom vergangenen Freitag erhalten hatte, wie Medien berichteten. Zwischenzeitlich wurde der verstorbene Siebenjährige in seiner Heimat im Kosovo beigesetzt.

Der Anlass findet im Lehrerzimmer des Schulhauses statt und dauert von 9 Uhr bis 17 Uhr. Erwartet werden laut Angaben des vom Erziehungsdepartement bewilligten Besuchs über den ganzen Tag verteilt bis zu 1000 Personen. Auch die Medien seien zugelassen.

Eine Stadt im Schockzustand

Die Tat vom vergangenen Freitag versetzte die Öffentlichkeit in einen Schockzustand. Eine 75-jährige Frau, deren Schuldfähigkeit wegen psychischer Probleme angezweifelt wird, stach auf den Siebenjährigen ein, der sich auf dem Schulweg befand. Trotz Reanimationsversuchen verstarb er im Kinderspital. Ein Trauermarsch am Tag danach bewegte hunderte Menschen in Basel auf die Strasse.

Die Täterin, die sich selbst gestellt hatte, sitzt in Haft. Einer Meldung der Basler Staatsanwaltschaft zufolge gelte die Massnahme vorerst für drei Monate. Sie kann danach verlängert werden. Die Staatsanwaltschaft hatte am Freitag beim Zwangsmassnahmengericht die Untersuchungshaft beantragt. Die 75-Jährige wird ausserdem psychiatrisch begutachtet.