Aufgewachsen ist Mario Nanni in bescheidenen Verhältnissen. Der Vater ist Kaufmann und selten zu Hause. Dennoch erlebt Nanni eine unbeschwerte Kindheit, die um seinen 18. Geburtstag jäh endet: Der Vater nimmt ihn mit zum Fischen und erleidet dabei einen Herzschlag. «Ich war die ganze Zeit bei ihm, leistete Hilfe und musste doch mit ansehen, wie er verreckt», erzählt Nanni und es wird deutlich, wie traumatisch dieses Erlebnis sein musste. In der Folge hadert Nanni mit Gott, fühlt sich betrogen und nimmt sich zu Herzen: Alles kann sofort enden, «deshalb sind Pläne für die Füchse».

Wenn Nanni heute über solch persönliche Dinge spricht, sind markige Sprüche nicht weit: Noch immer führe er eine Beziehung zu Gott, «aber mit dem Bodenpersonal möchte ich nichts zu tun haben». Deshalb sei er aus der Kirche ausgetreten. «Wenn Jesus allen Sündern vergibt, dann auch jenen, die keine Kirchensteuer zahlen.»

Nanni schliesst die Ausbildung zum Koch ab und nach zwei kurzen Gastspielen in der Fremde startet er eine mehrjährige Odyssee durch die Basler Beizenlandschaft. Die Kneipen hiessen «Küchlin», «Hochuus», «Warteck», «Greifen», er brachte Schwung ins «Venezia» und wirtete im «Roten Schneck», stand bald im «Drachencenter» und dann wieder in der «Kunsthalle», eröffnete das «Singerhaus» und fand schliesslich seine Ruhe im «Pinguin».

«Das Restaurant ist die Stube eines Wirts», sagt Nanni. Bei ihm ist das sicher so. Er wohnt gleich darüber. Die Beiz versammelt alles, was Nanni ausmacht. Basler Memorabilia von Vogel Gryff bis Fasnacht, Fotos und Schilder mit rauen Sprüchen wie «In dieser Firma beleidigt Sie der Chef noch persönlich» und «Nüchtern betrachtet war es besoffen besser».

Nur eines mag Nanni nicht so gerne, und um das geht es hauptsächlich in diesem Lokal: Bier. Bis heute trinkt er keine bitteren Sorten. Sein Lieblingsbier ist das Faro aus Brüssel, dem Brauer zur Flaschengärung Kandiszucker beigeben. Die Bieridee ist ursprünglich eine wirtschaftliche: «Als ich hier übernahm, wusste ich, ich muss etwas Spezielles bieten.» Bier ist in den 80ern noch das Getränk der Primitiven, «mit Bier verband man Furzen und derbe Sprüche».

Nanni macht das Biertrinken in seinem Lokal salonfähig, erhebt das Gebräu zum Kulturgut. Er sammelt Gläser und Flaschen aus der ganzen Welt. Er legt Wert darauf, dass der Gast sein Bier im dazu passenden Gefäss trinken kann. Offenausschank gibt es nicht.

In Ländern mit traditioneller Braukultur spricht sich die kurlige Basler Beiz bald herum. Leute aus Deutschland, England und sogar den USA besuchen die versteckte Ecke in der Schützenmattstrasse. Der «Pinguin» entwickelt sich immer mehr zum Kuriosum, auf das sich die Medien von nah und fern gerne stürzten. «Rückblickend muss ich sagen: Ich war international bekannter als in der Schweiz und national bekannter als in meiner Stadt.»