«Einfach nur lächerlich»: Wirt des Bergrestaurants Sissacherfluh ärgert sich über Basler Wirteverband

100 Schritte sind es von der Stadtgrenze bis zum «Pia’zza» in Binningen. Im Café an der Hauptstrasse waren am Montag schon am Vormittag alle Gipfeli weg. «Seit 7 Uhr haben wir Fullhouse», sagt die Bedienung zur bz. «Es ist unglaublich.» Ähnlich erging es dem «Mesana» in Birsfelden. «Wir haben wirklich viele Gäste für einen Montag», sagt eine Angestellte am Telefon. Auch sie weiss: Es war kein normaler Montag. Sondern der erste Tag, an dem in Basel-Stadt der dreiwöchige Teil-Lockdown in Kraft trat, der auch für Restaurationsbetriebe gilt.

Mit den Schilderungen aus den beiden Cafés scheinen sich die Befürchtungen des Basler Wirteverbands zu bewahrheiten. Dieser behauptete in einem Facebook-Post vom Sonntag, die Kollegen im Baselbiet würden bereits eine «massive Zunahme» von Reservationen für die nächsten drei Wochen verzeichnen. Dies sei von verschiedenen Seiten berichtet worden.

«Wir können schliesslich nichts dafür, dass Basel-Stadt die Schraube angezogen hat»

Falls Gastro Baselland noch nicht wisse, wer nächstes Jahr zum Ehrenmitglied ernannt werden solle: «Jetzt fallen Euch bestimmt einige prominente Namen ein.» Gemeint ist der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger, der den Baselbietern nun einen, so impliziert es zumindest der Verband, Wahnsinnsumsatz bescheren wird, weil die Basler Beizen geschlossen bleiben.