Eingliederung in die Kantonalverwaltung: BVB könnten Subventionen verlieren

Die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) mussten in den vergangenen 15 Jahren einige Rückschläge einstecken. Sexuelle Belästigung auf Managementebene und Vetternwirtschaft sind nur zwei Stichworte unter vielen, die für Negativschlagzeilen und Wechsel in der Geschäftsleitung sorgten. Mit der vom Grossen Rat an die Regierung überwiesenen Motion zur Eingliederung in die Kantonalverwaltung wollen die Motionäre endlich einen Schritt nach vorne machen – und riskieren damit einen zurück.

«Das Rad würde durch eine solche Eingliederung weit zurückgedreht werden», sagt Andreas Stöckli, Verwaltungs- und Staatsrechtsprofessor an der Universität Fribourg. Er spricht von der Motion, die der Basler Grossrat erst kürzlich mit einer Differenz von lediglich einer Stimme angenommen hat. Laut Motionärin Toya Krummenacher sollen die BVB wieder in die kantonale Verwaltung eingegliedert werden. Die SP-Grossrätin wolle damit die Fehler, die in der Vergangenheit gemacht worden seien, wieder rückgängig machen, wie sie gegenüber der bz kommentiert.

Ein gewagtes Vorgehen, sagt der Verwaltungsrechtsexperte Stöckli: «Eine zu starke Politisierung von öffentlichen Unternehmen hat in der Vergangenheit verschiedentlich zu Problemen geführt. Zu nennen sind beispielsweise Kantonalbanken, die in finanzielle Notlage geraten sind.» Die Rede ist unter anderem von der Solothurner Kantonalbank, die vor rund 25 Jahren gecrasht ist.