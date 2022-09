Einkaufs- und Gastro-Tipps Ein Spaziergang zu Lieblingsorten: Umwege in Basel können so schön sein Wer die Augen offen hält, entdeckt immer wieder Bijous in dieser Stadt, die den Kommerz vergessen lassen. Ein sehr persönlicher Gastro- und Shopping-Guide einer Stadtkennerin.

Der Secondhandladen Frankie Frankie ist eine Goldgrube für Designliebhaberinnen und -liebhaber. Kenneth Nars

Es war einer der ersten lauen Abende dieses Jahres, als mir auf dem Heimweg Frankie Frankie begegnete. Nachdem ich mir einen Gin Fizz gegönnt hatte, machte ich einen Schlenker via Kasernenstrasse. Und blieb überrascht vor dem Schaufenster des Vintageladens stehen, den ich nie zuvor registriert hatte.

Ja, Umwege erweitern die Ortskenntnisse. Wer mit wachem Blick durch die Nebenstrassen dieser Stadt schlendert, trifft mit Sicherheit auf das eine oder andere Bijou. In meinem Fall belasten die Umwege auch das Portemonnaie, bei Frankie Frankie habe ich seither ordentlich Geld liegen gelassen. Ist aber gut investiert: Die Boutique kommt so gar nicht «Secondhand» daher, die Damen- und Herrenkleider sind wunderbar assortiert, nichts Muffiges, Topware von ausgelesenen Designern. Eine Goldgrube.

Barkeeper Martin vom Schall und Rauch an der Rheingasse macht den besten Gin Fizz der Stadt. Kenneth Nars

Den Gin Fizz hatte ich im Schall und Rauch kredenzt – Martin macht den besten in Basel. Er und Mitinhaber Nikhil haben in der Rheingasse ein Kleinod mit lustigem Publikum, famosem Sound und Kulturevents geschaffen. Es ist die persönliche Atmosphäre, die mir passt. Deshalb lande ich auch immer wieder bei den Fricks im Restaurant Löwenzorn am Gemsberg. Was ein Glück, dass die Brüder übernommen und die heruntergewirtschaftete Traditionsbeiz aufgemöbelt haben.

Apropos: Wenn meine Wohnung eine Auffrischung braucht, kehre ich bei der Interior Butik ein, da finde ich stets hübsche Wohnaccessoires. Für grössere Kaliber gehört Minimal Design in der Rosshofgasse zu meinen liebsten Adressen. Das Geschäft steht für beste Qualität und Design abseits des Mainstreams. Dort liebäugle ich schon lange mit einem Sofa. Damit’s dafür reicht, müsste ich allerdings bei Frankie Frankie den Gürtel enger schnallen.

Ist die Kasse knapp, gibt’s Pizza bei Aziz im Johanniter-Café an der St. Johanns-Vorstadt für unglaubliche 12 Stutz. Sie ist aber auch supergut, erinnert mich an jene des «Cindy’s» selig in der Steinen, vor dem Kinobesuch. Muss es mal ein Snack sein, führt kein Weg an der Konditorei Gilgen am Spalenberg und einem Thonsilserli vorbei. Auch dem veganen Sandwich von Cool Beans, der Hausbäckerei der Markthalle, kann ich nicht widerstehen.

Lagerfeuerromantik beim Kulturschiff Gannet: Im Herbst erst recht. zvg

Jetzt, da die Abende empfindlich kühl werden, zieht es mich noch lange nicht in die warme Stube. Vielmehr zum Kulturschiff Gannet an der Uferstrasse. Dort hört das Leben nicht auf, wenn sich der Sommer verabschiedet; ein reiches Kulturprogramm wartet im Schiffsbauch. Oder einfach ein Bierchen an der Feuerschale. Romantisch. Noch ein Umweg, der sich lohnt.