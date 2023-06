Einladung von Tom Cruise Top Secret Drum Corps trommelten an der Weltpremiere von «Mission Impossible» Auf Einladung von Tom Cruise persönlich, durfte die Basler Formation in Rom an der Weltpremiere des siebten Teils von «Mission Impossible» auftreten.

Hauptdarsteller Tom Cruise and Regisseur Christopher McQuarrie zusammen mit dem Top Secret Drums Corps bei der Weltpremiere in Rom. Bild: Handout, No sales - Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images for Paramount Pictures

Auf Einladung von Tom Cruise durften die Basler Trommler vom Top Secret Drum Corps am vergangenen Montag an der Weltpremiere des siebten Teils der «Mission Impossible»-Filmreihe vor geladenen Gästen auftreten, das schreibt die Basler Formation in einer Medienmitteilung. Der Schauspieler, der das Drum Corps bereits bei einem Auftritt des 70. Thronjubiläums der Queen kennenlernte, sei begeistert gewesen, heisst es weiter.

Der Auftritt an der Film-Weltpremiere in Rom ist aber nicht das einzige Spektakel für die Basler. In Zusammenarbeit mit dem schottischen Filmkomponisten Lorne Balfe arrangierte das Top Secret Drum Corps die Titelmelodie des Actionklassikers neu. Sie schreiben: Ein Stück Basel wird weltweit in den Kinos zu hören sein, wenn Mission Impossible am 12. Juli offiziell Premiere feiert. (bz)